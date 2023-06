Kæmpe dansk nedtur: Færdig

Badmintonspilleren Anders Antonsen går ikke videre fra gruppespillet ved European Games i Polen.

Det var et faktum, da den forsvarende mester fra Danmark tabte første sæt i onsdagens sidste gruppekamp mod finske Kalle Koljonen. Antonsen endte med at vinde kampen med 2-1 i sæt, men det var altså forgæves.

Antonsen vandt European Games i 2019 og er andenseedet i årets udgave. Men danskeren, der er nummer 16 i verden, tabte første sæt 15-21 til den finske spiller, som blot er nummer 68 i verden, og som hidtil havde tabt de tre første indbyrdes kampe mellem de to spillere.

Det blev også til et fjerde finsk nederlag. Antonsen vandt nemlig andet sæt med 21-15 og tredje sæt med 21-17.

Tirsdag tabte Antonsen 19-21, 19-21 til svenske Felix Burestedt, verdens nummer 78, og det er netop Burestedt og Koljonen, som går videre til ottendedelsfinalen.

Både Antonsen, Burestedt og Koljonen sluttede gruppespillet, hvor de to bedste går videre, med to sejre og et nederlag hver. Men Antonsens sætscore på 4-3 kunne ikke matche de to andres på henholdsvis 5-2 og 5-3.

Mens Antonsen er ude, så går det bedre for andenseedede Mia Blichfeldt i kvindernes singlerække.

Blichfeldt er ligeledes forsvarende mester, og hun vandt onsdag 21-5, 21-6 over verdens nummer 216, Kim Schmidt fra Luxembourg. Dermed er Blichfeldt sikkert videre med lutter sejre i gruppespillet.

Landsmanden Viktor Axelsen er førsteseedet hos herrerne. Han er ligeledes sikkert videre fra gruppespillet. Onsdag slog den danske verdensetter polske Dominik Kwinta, der end ikke er blandt de 300 bedste på verdensranglisten. Axelsen vandt 21-9, 21-9.