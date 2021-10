Kæmpe triumf: Smasher Danmark i semifinalen

Det blev den til lejligheden sammensatte doublekonstellation med Mathias Christiansen og Frederik Søgaard, som tog den afgørende sejr, da Danmark fredag spillede sig i semifinalen ved Thomas Cup, VM for herrelandshold.

Med favoritsejre i de to første singler og et nederlag i første herredouble havde danskerne to chancer for at snuppe den tredje sejr og dermed billetten til semifinalen.

Christiansen og Søgaard leverede en stærk præstation og viste en stærk offensiv på både for- og bagbane. Det knækkede Indiens næstbedste double.

I semifinalen venter Indonesien, mens Kina og Japan mødes i den anden semifinale. Begge spilles lørdag.

Danmarks olympiske mester Viktor Axelsen var på intet tidspunkt presset i den første herresingle mod Kidambi Srikanth.

Inderen er et pænt stykke fra det niveau, han havde for et par år siden, hvor han var blandt verdens bedste. Og aktuelt er Axelsen ubestrideligt verdens bedste.

Det blev tydeliggjort gennem hele kampen. Allerede ved opholdet midtvejs i begge sæt var danskeren stukket af på pointtavlen, og der var aldrig skyggen af spænding.

Med 21-12, 21-13 var den forventede og vigtige åbningssejr på tavlen i holdkampen, som også fik sat gang i hjemmepublikummet.

- Det var en fuldstændig fantastisk kulisse. Det var så fedt at se, at der var en del, som måske havde taget et par ekstra timer fri fra job. Måske også nogle børn som havde fået lidt fri fra skole. Det var fantastisk, siger Axelsen.

Kim Astrup og Anders Skaarup fik efter en svær start kæmpet sig flot tilbage i herredoublen lige efter. Men selv om de fik tvunget kampen ud i tre sæt, endte det i et tæt nederlag mod det stærke indiske par.

Det var på papiret Indiens bedste kort, og det tændte et håb hos inderne om, at de kunne levere overraskelsen.

- Det gav selvfølgelig lidt ekstra pres på mig, at de tabte den kamp, men det gav også lidt ekstra motivation, siger Anders Antonsen, som effektivt dæmpede den tændte indiske flamme til vågeblus.

Kun i første halvdel af andet sæt var Sai Praneeth andet end statist i mødet med Antonsen, da den danske verdenstreer bragte Danmark på 2-1 med en sejr på 21-8, 21-15.

Første matchbold var så i hænderne på Søgaard og Christiansen, som godt bakket op af holdkammerater og publikum i Aarhus lukkede kampen.

De to danskere vandt et forholdsvis lige første sæt med 21-16, mens de knuste inderne med 21-9 i andet og kunne bryde ud i jubel.

Med semifinalepladsen er Danmark også sikret medalje, og den kendsgerning fik følelserne til at snurre godt rundt i kroppen på Frederik Søgaard.

- Det er vildt. Det er kæmpestort. Det kan ikke beskrives. En mega fed følelse, lyder det fra Søgaard.