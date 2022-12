Kæmpe triumf: Viktor Axelsen vinder sæsonfinalen

Han har været noget nær uovervindelig i 2022, og i finalen af World Tour Finals satte den danske superstjerne en tyk streg under, hvorfor han er verdens suverænt bedste badmintonspiller.

Axelsen gjorde således kort proces i finalen mod indonesiske Anthony Ginting, der rangerer som verdens nummer syv. Ginting blev kørt rundt af danskeren i begge sæt og måtte derfor se sig besejret med cifrene 21-13, 21-14.

Det er fjerde gang i karrieren, at Axelsen kan kalde sig for vinder af sæsonfinalen, der samtidig betyder, at den 28-årige dansker fuldender et fuldstændig fabelagtigt år.

Se bare, hvad han har vundet af titler i 2022:

All England

EM

Indonesia Masters

Indonesia Open

Malaysia Open

VM

French Open

World Tour Finals

I søndagens finale var der aldrig den store tvivl om udfaldet.

Fynboen tog styringen fra starten af opgøret og så sig ikke tilbage. Med sine sædvanlige gode slag og længde, gjorde han livet svært for indoneseren, der hele tiden halsede efter.

I lørdagens semifinale blev Viktor Axelsen presset til det yderste, men søndag var der anderledes stort overskud at spore.

Axelsen blev presset hårdt i tre sæt i lørdagens semifinale, men i finalen havde fynboen et anderledes stort overskud i sit spil.

Dermed kunne han til sidst også sætte gang i en dansende jubel med karrierens fjerde triumf ved sæsonfinalen. Tidligere har han vundet den i 2016, 2017 og 2021.