Kæmper mod frygtelig sygdom: - Det var helt vildt i dag

Det er et af de øjeblikke, som de tilstedeværende i badmintonhallen i Hvidovre aldrig glemmer.

For første gang siden badmintonprofilen Christian Lind Thomsen blev ramt af Guillain-Barrés-syndromet og mistede førligheden, slog han igen fjerbolden over nettet.

- For halvanden måned siden, troede jeg ikke, at det var muligt, så jeg er vildt glad for at stå her, siger han til Ekstra Bladet.

- Nogle gange sker der ingen fremskridt med den her sygdom, men den sidste måned har det bare rykket helt vildt.

Sygdommen brød ud kort efter, at han og hans kæreste, sangerinden Malene Qvist, fik drengen Victor.

På få dage gik han fra veltrænet atlet til en hårdt ramt patient. Han blev mere og mere træt. Fødderne og fingerspidserne begyndte at sove, og han fik diagnosen for den sygdom, der pludselig rammer kroppens immunforsvar, angriber nerverne og lammer dele af kroppen.

Malene Qvist og Christian Lind Thomsen havde netop fået sønnen Victor, da sygdommen brød ud. Foto: Michael Stub/Ritzau Scanpix

Kort efter udbruddet af sygdommen var Christian Lind Thomsen så svækket, at det blev et mål bare at træne sig til at komme op i parrets lejlighed på fjerde sal.

Nu tør han atter at tro på at genoptage badmintonkarrieren.

- Humøret har været meget op og ned. Jeg er vildt lykkelig over, at jeg er nået hertil. Det var helt vildt i dag. Men jeg har stadig sovende fingerspidser og fødder. Derfor er selvfølgelig svært med det hurtige spil, og jeg tvivlede meget, men det gik jo godt.

- Der kan lige pludselig komme stilstand igen, men jeg vil gøre alt for igen at spille første single for Hvidovre Badminton Club. Hvornår det sker, tør jeg ikke sige, forklarer han.

Christian Lind Thomsen har deltaget i nogle af de største turneringer, men han har ikke noget verdenseliten. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

Christian Lind Thomsen betegner sig som værende omkring halvvejs i genoptræningen. Inden sygdommen vejede håndvægtene 12 kilo, når han trænede. I november var der kun et halvt kilo på hver. Nu sætter han vægten på fem kilo, når han styrketræner.

- Det var virkelig frustrerende i november. Fingrene sov, så jeg kunne slet ikke leve normalt. Nu kan jeg selv tage sokker på og kan åbne døre, så jeg vil sige, at jeg lever et normalt liv.

- Min familie og venner har virkelig støttet mig, og det har været motiverende. For dem vil jeg tilbage.

