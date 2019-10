Kæresten varmede op – og kongen slog knægten

Rent vanvid! Hold kæft nogle dueller, Danmarks to bedste singlespillere udsatte hinanden – og publikum – for i Odense fredag aften. Det var i bogstaveligste forstand Denmark Open. Der er krummer i de drenge – for alle småkage-pengene…

Dem, der på forhånd havde frygtet en nervøs omgang fjer-junk mellem de to verdensstjerner, kunne hurtigt pakke alle bekymringerne sammen.

Det blev en kanonade af præcise, dræbende smashes, raffinerede maskeringer, elegant spil ved nettet og lange dueller, hvor fjerene efterhånden blev flænset af boldene, mens spillerne terroriserede hinanden og forvandlede ’sikre’ vindere til point på forrygende opsamlinger.

Viktor Axelsen vandt prestigeopgøret i to sæt – 24-22, 21-12 - og er klar til semifinalen ved den estimerede turnering i den fynske hovedstad.

Viktor Axelsen lignede ellers efter en lige start på første sæt en mand, der var temmelig langt væk fra triumf, da 7-7 blev til 9-11 og kort efter 9-16. Men fynboen pressede modstanderen fladt, fremtvang adskillige fejl og høstede syv point i streg til 16-16. Anders Antonsen kom igen i teten og foran 20-18, der blev til 20-20 og udligning til 22-22 på en netruller.

Så smadrede Viktor Axelsen fuldstændig igennem, sendte et smash nærmest gennem kanvassen til 23-22 og tog sættet 24-22, og den 22-årige århusianer må have haft en tung omgang coaching af sig selv – ikke mindst mentalt – i bestræbelserne på at hive sig ud til andet sæt.

Begge måtte undvære trænerbistand i den internt danske duel, hvor Kenneth Jonassen normalt i dueller mod alle mulige andre modstandere ville have været en solis samtalepartner. ’Viggo’ blev såmænd varmet op af sin kæreste, den tidligere landsholdsspiller Natalia Koch Rohde, inden kampen.

Det blev en vanvittig intens duel mellem to normale træningspartnere og arbejdskolleger – forvandlet til indædte fightere i et danskertræf, der for den sags skyld godt måtte have varet et par sæt længere.

Det havde ingen af dem så holdt til!

Anders Antonsen overvandt den onde nedtur fra første sæt og gik på 9-7 i andet sæt. Men så strammede den verdensmesteren anno 2017 lige grebet om ketsjer og kamp nok engang. ’Viggo’ lavede ni i rap og gik på 16-9 og havde fuldstændig krammet på modstanderen i den fase af kampen, der endte som århusiansk krise.

Så sendte Viktor Axelsen bolden i nettet til 16-10, men der var stadig en ond og lang vej hjem for Anders Antonsen – om end modstanderen præcis i første sæt netop hev sig op fra en tilsvarende stilling. Men Viktor Axelsen lod sig ikke ryste og kunne hamre bolden i gulvet til 21-12 til stående ovationer fra de begejstrede tilskuere.

Men kunne en eller anden med lettere svindler-tilbøjeligheder da ikke bare have sendt et par af kuglerne i fryseren og lunet et par af de andre i mikrobølgeovnen, da der blev trukket lod til årets udgave af Denmark Open!

Det opgør skulle vi slet ikke have haft. Endnu…

