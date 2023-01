Kamp afbrudt: Fragtet ud i kørestol

Viktor Axelsen skal spille semifinale ved India Open, efter at Rasmus trak sig i første sæt med en skade i kvartfinalen, hvor de to danske stjerner stod ansigt til ansigt.

Efter et spring faldt Gemke til jorden, og det stod med det samme klart, at noget var galt.

Axelsen løb med det samme over på den anden side af banen for at se til sin landsmand, der lå på gulvet uden for banen.

Der var aldrig tvivl om, at Gemke ikke ville kunne spille videre. Kampen var slut, og Gemke blev kørt væk fra banen i en kørestol.

Den danske verdensetter skal i semifinalen lørdag møde enten Jonatan Christie fra Indonesien eller Chou Tien Chen fra Hongkong.

Axelsen startede fredagens kamp med at være i kontrol, men så kom Gemke i gang.

Det tvang Axelsen, der startede en smule afventende, til at være mere aggressiv, og så kunne Gemke ikke følge med.

Axelsen gik fra 6-7 til 11-7 ved den indlagte pause.

Det blev også 15-8, inden kampen altså blev afbrudt.