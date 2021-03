Kaos-dag: Nu er svaret kommet

De danske deltagere ved den traditionsrige badmintonturnering All England kan ånde lettet op, efter at der tirsdag opstod tvivl om, hvorvidt de ville kunne få lov til at spille, fordi assisterende træner Thomas Stavngaard var blevet testet positiv for coronavirus.

Sent tirsdag aften er Thomas Stavngaard blevet testet igen, og denne gang var resultatet negativt.

Det skriver TV2 Sport natten til onsdag.

- Thomas er nu testet negativ, og vi kan alle deltage i morgen, oplyser cheflandstræner Kenneth Jonassen til tv-kanalen.

Tirsdag formiddag blev Stavngaard og adskillige andre deltagere testet positive. Men prøverne viste sig at være uregelmæssige, og derfor blev personerne testet igen.

De danske spillere og trænere blev som følge af Stavngaards positive test isoleret på deres hotelværelser, og indledningsvist forlød det, at alle, der havde været i nær kontakt med ham, skulle trække sig fra turneringen.

Som følge af de positive prøver besluttede arrangørerne at udskyde onsdagens åbningsprogram fem timer.

- Er Thomas Stavngaard også positiv i næste test, må vi jo konstatere, at han så er positiv, sagde sportschef i Badminton Danmark Jens Meibom til TV2 Sport tirsdag aften, inden den anden test var blevet foretaget.

- Og så må det have de konsekvenser for ham, det nu har. Så er spørgsmålet, hvem de definerer som nære kontakter. Det har vi stadig ikke et klart svar omkring.