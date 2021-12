Kinesere sender dansk herredouble ud i VM-semifinale

Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen skal ikke i aktion på finaledagen ved VM i badminton.

Lørdag tabte den danske herredouble, da de i semifinalen ved verdensmesterskaberne i spanske Huelva stod over for He Ji Ting og Tan Qiang fra Kina.

Kineserne ligger 14 pladser under Astrup og Skaarup på verdensranglisten, men det var ikke til at se i kampen om finalepladsen.

Her vandt He og Tan i tre sæt med cifrene 21-16, 13-21, 21-15. Det betyder, at Astrup og Skaarup får bronze.

Det er parrets første sæt VM-medaljer. Deres hidtil bedste resultat ved et VM var exit i tredje runde.

Astrup og Skaarup startede kampen godt og var foran 8-5, inden kineserne kom lidt tilbage, så der ved den indlagte pause stod 11-10 i dansk favør.

Det blev også 14-11, inden He og Tan med seks point i træk vendte kampen på hovedet og satte Astrup og Skaarup under pres. Kineserne var ovenpå og tog første sæt.

Men i andet sæt tog danskerne revanche. Det var dog først efter pausen, at Astrup og Skaarup for alvor tog fat og trak fra, og så skulle VM-semifinalen ud i et tredje og afgørende sæt.

Det startede ikke godt set med danske øjne. Kineserne kunne gå til pause foran 11-6. Danskerne kæmpede, men kom aldrig tættere på end minus to point i slutfasen.

Senere skal Anders Antonsen forsøge at spille sig i sin anden VM-finale i træk i herresingle. Han møder Loh Kean Yew fra Singapore, som i første runde sendte Viktor Axelsen ud.