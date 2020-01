Kjærsfeldt slår femteseedet inder ved Thailand Masters

For anden uge i træk leverede den danske badmintonspiller Line Kjærsfeldt et topresultat.

I første runde ved Thailand Masters slog Line Kjærsfeldt onsdag den femteseedede Saina Nehwal fra Indien i tre sæt 21-13, 17-21, 21-15.

Kjærsfeldt kom bedst fra start og vandt sikkert første sæt, inden hun tabte andet til den indiske forhåndsfavorit.

I tredje sæt fulgtes de to spillere ad til stillingen 9-9, inden Kjærsfeldt med fem point i træk trak fra sin indiske modstander, som ikke kunne svare igen.

Det er anden uge i træk, at Line Kjærsfeldt leverer et stort resultat.

I sidste uge slog den danske singlespiller således verdensranglistens nummer et, Chen Yu Fei, fra Kina. Sejren i to sæt faldt ved Indonesia Masters. Kjærsfeldt blev dog slået ud i den efterfølgende runde.

Line Kjærsfeldt, der i øjeblikket er nummer 29 på verdensranglisten, har de seneste år haft svært ved at levere resultater. Det har fra Badminton Danmarks side været på tale, at hun skulle skifte til at spille double, som hun ved enkelte lejligheder også har gjort.

Flere gange har hun dog selv slået fast, at hun selv ønskede at satse på en karriere som singlespiller.

Thailand Masters er en niveau-5-turnering på World Touren - altså det næstlaveste niveau.

Danmarks næstbedste damespiller møder i anden runde, som spilles torsdag, verdensranglistens nummer 20, Aya Ohori, fra Japan.

