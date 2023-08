Knust efter nederlag

Mixeddoublen Mathias Thyrri/Amalie Magelund måtte som de første danskere forlade VM-turneringen, hvilket til dels skyldes en uheldig episode for et par uger siden

Amalie Magelund var knust ovenpå nederlaget i hendes og Mathias Thyrris første og eneste kamp ved VM i badminton.

De mosede på mod et stærkt par fra Singapore, men kampen blev tabt i to sæt, 12-21, 18-21.

Ikke det resultat, de havde sat næsen op efter i de mange måneder, de har forberedt sig på turneringen.

- Vi er skuffede og kede af det. Og ja, der er mange følelser lige nu, kom det fra Magelund.

- Vi er selvfølgelig glade for at stå derinde, sagde hun og refererede til Mathias’ skade i anklen, der opstod for nogle uger siden.

Eller sagt på en anden måde: Den værst tænkelige optakt til et VM.

Det sad i hovedet

- Vi var sindssygt glade, for at vi overhovedet kunne komme med. Men det var overhovedet ikke den udgave, jeg selv ville gerne have kommet med derinde. Vi finder noget fight frem i 2. sæt, og det er vi også sindssygt glade for, sagde hun og forsøgte at nedtone et dybt suk.

Annonce:

Det gik ikke.

- Det var desværre ikke nok, og det er også et godt par. Så ja, glæde over at være der, men rigtig, rigtig kede af og skuffet over at tabe, sagde hun.

Mathias Thyrri forsøgt at forklare, hvordan skaden påvirkede ham på banen:

- Jeg har jo ikke haft de træninger på det niveau og den intensitet, jeg gerne ville have haft. Det sætter sig lynhurtigt derinde, og man bliver usikker på, om man kan bevæge sig frit nok.

- Det sætter sig lidt i mine bevægelser, og hvis man så ikke føler sig sikker på den, så sætter det sig også i hovedet, kom det.

En sindssygt god periode

Han understregede, at det ikke just har været godt for forberedelserne, at de ikke har kunnet træne sammen de seneste par uger.

Annonce:

- Vi skulle finde hinanden. Det lykkedes i 2. sæt. Men det er så bare bittert, at vi ikke får taget det 2. sæt og dermed set, hvad 3. sæt kunne bringe.

- Ja, for nu står I her, det er VM, det er i Danmark. I har set frem til det så længe, og så er det overstået…

- Vi har været inde i en sindssygt god periode spillemæssigt, inden Mathias blev skadet. Det gør det kun endnu mere bittert, sagde Amalie Magelund.

- Hvad gør I nu? Hvad gør man resten af sådan en dag?

- Vi skal være rigtig ærgerlige og selvfølgelig evaluere med vores trænere. Men ellers ved jeg ikke, hvad jeg ellers skal gøre, kom det ærligt.