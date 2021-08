Konfronterer Dubai: Det er løgnagtigt!

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Badminton Danmark har skrevet et brev til Dubai Sports Council og bedt om at få rettet en række påstande, der er fremsat om Viktor Axelsen og dansk badminton.

Det oplyser Hans Natorp, formand i Danmarks Idrætsforbund (DIF) mandag.

- Vi har reageret. Vi har afsendt et brev fra Danmarks Idrætsforbund sammen med Badminton Danmark, hvor vi på det kraftigste tager afstand fra, at de benytter dansk idræt til at promovere dem selv.

- Vi beder dem helt specifikt korrigere de løgnagtige påstande, de har fremsat omkring badmintonlandsholdets tilstedeværelse i Dubai, siger Hans Natorp.

Brevet er sendt elektronisk mandag og er stilet til Sheikh Mansoor Bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, der er formand for det statstyrede Dubai Sports Council.

'Heldigvis sjældent'

Det er underskrevet af både Hans Natorp og Tore Vilhelmsen, der er formand i Badminton Danmark.

Brevet er sendt, efter at Axelsen har meldt ud, at han har valgt at flytte fra Danmark til Dubai for at optimere sin træning.

Dubai Sports Council har udsendt en række opslag på sociale medier og pressemeddelelser, hvor det nævnes, at Axelsen og hele det danske badmintonlandshold har været i Dubai og træne før OL.

- Det er heldigvis sjældent, at vi oplever, at dansk idræt bliver taget til indtægt på en løgnagtig måde, som det er sket her. Vi håber, at de korrigerer deres påstand om, at det danske badmintonlandshold træner i Dubai.

- Vi gør også omverdenen opmærksom på, at vi ikke lægger vores idrætsaktiviteter i Dubai, siger Hans Natorp.

DIF har også tænkt sig at informere andre lande om, hvad dansk idræt har oplevet.

- Vi er i løbende dialog om idrætspolitik med vores kolleger i andre lande. Og vi kommer til at gøre vores kolleger opmærksomme på, at vi har været udsat for det her, siger DIF-formanden.

Hans Natorp påpeger dog, at Axelsen har ret til at vælge at træne i Dubai.

- Det er et personligt valg, Viktor træffer på egne vegne. Men jeg er generelt ærgerlig over, at Viktor fravælger det danske træningsmiljø.

- Det er enormt vigtigt for kontinuiteten, at vi fastholder et stærkt træningsmiljø i Danmark. Der kommer dansk badminton til at savne Viktor, siger Hans Natorp.

Viktor Axelsen måtte skrive en del autografer, da han vendte hjem til Danmark med sin olympiske guldmedalje. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Tvivlsom stat

DIF-formanden er også ked af, at Axelsen er endt i en situation, hvor styret i Dubai har udnyttet situationen til blandt andet at påstå, at danskeren har været i landet i ti måneder før OL, hvilket ikke passer.

- Når man vælger en tvivlsom stat som Dubai, skal man være ekstra opmærksom på, hvad man risikerer at blive brugt til.

- Det, vi kan se, der er sket omkring Axelsen, viser, at man virkelig skal passe på, hvad man indlader sig på. Vi kan jo se, at Dubai Sports Council har taget æren for dansk badmintons succes.

- De har løgnagtigt påstået, at badmintonlandsholdet har været på træningslejr i Dubai. Jeg kan forstå, at Viktor jo heller ikke har tilbragt ti måneder på træningslejr i Dubai, som de påstår, siger han.

Advarer mod sportwashing

DIF værner generelt om idrætsudøveres ret til at udtrykke politiske holdninger.

- Man skal som atlet være klar over, at det også forpligter den anden vej.

- Når man hævder sin ret til at udtrykke politiske holdninger, der ikke har noget med idrætten at gøre, så må man også forvente, at man bliver stillet til regnskab, når man er i en situation, der pludselig bliver kontroversiel.

- Det er mere en hel generel betragtning, det gælder for os alle sammen, siger Hans Natorp.

DIF-formanden råder alle atleter til at søge viden og vejledning, når de har med mere tvivlsomme lande at gøre.

- Jeg vil anbefale alle, som havner et sted, hvor de er i risiko for at blive misbrugt til sportswashing, propaganda og sat ind i en forkert kontekst, at de forbereder sig.

- Og at de søger god vejledning, omkring hvordan de skal håndtere det. Så de i videst muligt omfang ikke havner i en dårlig situation for dem selv, siger Hans Natorp.

Sportwashing er et begreb, der typisk bruges om lande, der ikke overholder menneskerettighederne, men benytter idrætsstjerner og store mesterskaber til at forbedre deres image.