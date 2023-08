Lagt for had af fans: Nu er hun i København

Tirsdag morgen vandt That Htar Thuzar sin første kamp i damesingle ved VM i badminton i Royal Arena.

Hun er 24 år og nummer 61 i verden, og der er en fair chance for, at du ikke kender hende videre godt.

Det gør de i Myanmar.

Det er hér, hun hører hjemme, og det er hér, hun har delt vandene.

Hun har en bred følgerskare. Dels på grund af hendes spil på banen, dels på grund af hendes udseende.

De knuselsker hende, fordi hun er sjask-charmerende, køn og i øvrigt landets klart bedste damesingle. Det siger dog ikke så pokkers meget, for badminton i Myanmar er en noget anden og mindre størrelse end i mange andre asiatiske lande.

Men That Htar er nem at holde af med sit lyse sind, gode humør og imødekommenhed overfor snart sagt alle.

Men folket har godt nok måttet grave dybt for at holde fast i den kærlighed, de nærer for hende.

For That Htar Thuzar deler vandene. Og årsagen er alt andet end sportslig.

Repræsenterer et militærregime

Myanmar er hærget af borgerkrig. I 2021 gik militæret ind og overtog styringen med et regulært statskup og afsatte regeringen, men den såkaldte National Unity Government nægtede at overgive sig, og en borgerkrig brød ud.

Landet har siden været i undtagelsestilstand og ramt af en humanitær katastrofe, og millioner af mennesker er berørt af katastrofen. Set i det lys er mange i Myanmar fortørnede over, at That overhovedet kan spille internationale turneringer og repræsentere et regime, det er svært at være stolt over.

Også selv om hun aktivt har taget del i demonstrationer mod militæret.

Thet Htar Thuzar under en demonstration. Privatfoto

- Hvis du vil afsted, så rejs. Men lad være med at tro, at du repræsenterer folket, og lad være med at sige, at du vil have dem til at smile. Drama er godt for dig, så du kan shine. Det hjælper ikke folket, skriver en fan til hende på Facebook.

- Personligt kan jeg ikke længere bakke op om mennesker, der ikke tager del i Civil Disobedience Movement, skriver en anden med henvisning til folkebevægelsen mod juntaen.

Støtten voksede gradvist

Thet Htars forældre er begge tidligere badmintonspillere, og hun er opvokset i nabolandet Thailand, hvor hendes far arbejdede som træner. Allerede som syvårig udviste hun et særligt talent, og da hun 11 år gammel flyttede til Myanmar, gik der ikke længe, før man kunne se, at hun kunne noget særligt.



Gradvist voksede støtten til hende, og da hun begyndte at vinde kampe internationalt, blev hun et kendt navn i Myanmar. Men så bekendtgjorde hun for to år siden, at hun ville til Tokyo og spille OL.

Juntaen havde på det tidspunkt overtaget magten, og meldingen gjorde ondt på mange. En konkurrence hvor hun lige præcis klemte sig med, og hvor hun så tabte begge sine kampe. Men med var hun, og det forargede altså rigtig mange mennesker i Myanmar.

- Du rejser for din egen skyld. Det har intet med folket i Myanmar at gøre, og du repræsenterer os end ikke. Så brug os aldrig som en trædesten på din vej ud, hvis du stadig har lidt respekt for de faldne helte, lød kritikken fra en fan på Facebook dengang.

Hård nyser venter

Mange refererer i stedet til svømmeren Win Htet Oo, der stoppede karrieren og opgav håbet om at kvalificere sig til OL i protest mod militærjuntaen. Han udtalte i den forbindelse, at internationale opgaver ville være propaganda for regimet.

Dertil er Thet Htar ikke kommet. Ikke endnu.

Hun tror fortsat på en professionel karriere i badminton og er foreløbig nået til København, hvor hun er klar til 2. runde. Her venter canadiske Michelle Li, der er seedet 14 i damesingle. En markant hårdere nyser end mexicanske Haramara Gaitán, som hun slog i to sæt.