Landstræner: Holdet kan overraske

Ikke siden 2004 er det lykkedes Danmark at spille sig i semifinalen ved Uber Cup, VM for kvindelandshold. Og meget lidt tyder på, at årets historiske turnering på dansk grund bliver anderledes.

Kina og Japan er de store favoritter, men i laget lige under er lande som Sydkorea, Thailand og Indien på papiret også stærkere end det danske hold på nuværende tidspunkt.

Mia Blichfeldt i damesingle er oppe som nummer 12 i verden, mens parret Sara Thygesen og Maiken Fruergaard rangerer som nummer 16 i verden i damedouble.

I begge kategorier står alle ovennævnte lande bedre end Danmark, og landstræner Kenneth Jonassen erkender da også, at holdet får det svært mod de bedste.

- Der er stadig et lille stykke vej til de bedste, siger Jonassen, som dog ser lovende prospekter for holdet, når han kigger på gennemsnitsalderen og talentet i truppen.

- Det er et ret ungt fundament, der er i det her hold, og det giver egentlig en tro på, at vi kan bygge videre, ikke bare på denne her kommende oplevelse, men også i fremtiden.

Gennemsnitsalderen på holdet er bare 23,8 år. Det er lavt, når man samtidig tager i betragtning, at der i flere år har været en tendens til, at mange af de danske kvindespillere først for alvor bryder igennem, når de har passeret 25 år.

Det har kun fire af de danske spillere i truppen.

- Lige nu handler det om tålmodighed. Det tager tid at videreudvikle det her, siger Jonassen.

- Vi har nogle gode talenter på holdet, men det er en langsommelig proces, og der skal rigtig, rigtig meget slid og flid til fra pigernes side, for at de kan få det maksimale ud af deres talent.

- Vi er et par skridt videre end begynderstadiet, men vi er nok kun lige på vej ind i midten af den her udviklingscyklus.

Til gengæld mener han, at der er et højt bundniveau blandt spillerne, forstået på den måde at der kan skiftes ud på de fleste pladser, uden at det forringer kvaliteten voldsomt.

Det kan gøre holdet til en ubehagelig modstander for de fleste nationer til årets Uber Cup, og den 21-årige Uber Cup-debutant Alexandra Bøje ser udmærkede muligheder for at komme videre fra puljen.

- Jeg tror på, at vi kan komme videre fra puljen med Malaysia, Canada og Kina. Det er på papiret en rimelig stærk pulje, men jeg har kigget lidt på det malaysiske hold, og jeg synes faktisk, vi står godt til dem, vurderer hun.

- Jeg tror og håber, vi godt kan slå dem. Kina ser svære ud, men Canada skal vi også gerne kunne slå. Så en kvartfinale håber jeg i hvert fald.

Danmark spiller første gruppekamp lørdag mod Malaysia.