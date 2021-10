Landstræner savnede reel tro på succes

De danske badmintondamer var underdogs i Uber Cup-kvartfinalen mod Sydkorea torsdag i Aarhus. Men troen på en overraskelse var til stede hos spillere og trænere før kampen.

Det siger assistentlandstræner Jesper Hovgaard, som har hovedansvaret for damespillerne. Til gengæld følte han ikke, at troen blev bragt med ind på banen i kampene.

- Én ting er at tro på det, inden vi skulle ind på banen. Vi håbede selvfølgelig også, at den tro kom med ind på banen, siger han.

- Der kunne jeg nok godt mærke, at den ikke sad helt så dybt, som vi troede på før kampen. Så der er nogle ting på det område, hvor vi skal flytte os i den rigtige retning. Den følelse, vi går ind med, skal også være der inde på banen.

Trods 0-3-nederlaget til Sydkorea erklærer han sig tilfreds med holdets indsats ved Uber Cup på hjemmebane i Aarhus.

Kvartfinalen var målsætningen inden turneringen, som også afslørede - især i kvartfinalen mod Sydkorea - at der stadig skal fokuseres på arbejdet i styrkelokalet for en del af spillerne.

- Jeg kan godt se et billede af, at når der bliver rigtig tungt og langsomt i hallen, som der gjorde, så kræver det noget mere fysik.

- Det har vi også stort fokus på, men det kræver også mange kampe, hvor vi prøver at stå i det. Der har vi hentet en rigtig god erfaring her, tror jeg, lyder det fra Jesper Hovgaard.

Mia Blichfeldt i førstesingle var eneste dansker, som vandt et sæt mod Sydkorea. Hun tog første sæt 21-14, men blev herefter pakket helt sammen af Seyoung An i de to næste sæt.

Her kunne hun godt mærke, at sydkoreanerens defensive mur blev banket godt og grundigt op.

- Det var rigtig, rigtig ærgerligt, at jeg ikke kunne blive ved med at trykke på, som jeg gjorde i første sæt. Men jeg synes også bare, hun gør det meget sværere for mig i anden og tredje sæt, lyder det fra danskeren.