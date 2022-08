Legende om Axelsen: - Han er den bedste nogensinde

Viktor Axelsen har haft et prangende 2022 og ovenpå VM-sejren, hyldes Axelsen nu som den bedste danske badmintonspiller i historien

Selvom thailandske Kunlavut Vitidsarn bed lidt fra sig i andet sæt, beviste danske Viktor Axelsen igen, igen, at verdensetteren er fra en helt anden planet end nogen andre i badminton-verdenen.

Faktisk har alle modstandere, som har delt badminton-bane med det danske badminton-monster i 2022, måtte gå fra badminton-hallen med en jublende Viktor Axelsen i øjenkrogen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kunlavut Vitidsarn var aldrig spået en chance mod Viktor, men bed fra sig i anden halvdel af kampen. Foto: Philip Fong/Ritzau Scanpix

Det danske badminton-ikon Peter Gade var til stede i hallen, da Viktor blev verdensmester I Tokyo. Og Gade har svært ved at se, at nogen som helst kan udfordre Axelsen.

- Han er suverænt den bedste i verden. Thailænderen bider fra sig i nogle perioder, men har ikke de våben der skal til for at komme igennem og skade Viktor.

- Viktor er sin egen største modstander lige nu, for han er langt mere komplet end nogen andre spillere, der jagter ham i toppen.

Annonce:

- Selvom en gruppe spillere prøver at jagte ham, har de bare ikke niveauet, der skal til, for at true Viktor.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Viktor skal næste gang i kamp til Japan Open i Osaka, hvor verdens nr. 32 venter. Foto: Philip Fong/Ritzau Scanpix

Axelsen har vundet 38 kampe i streg, og ovenpå VM-sejren er Poul-Erik Høyer nu ude med den ultimative hyldest, da legenden ser Viktor Axelsen som den bedste danske badmintonspiller - nogensinde.

- Han er den bedste dansker spiller nogensinde. Så ved jeg godt, at Erlind Kops vandt All-England syv gange, Men med det her (VM-sejren red.) så er det Viktor, der er den bedste.

- Lige nu oplever jeg ikke én spiller, der kan slå ham. Han er ved at få grebet om det perfekte spil, selv om det aldrig nogensinde findes, så er Viktor ved at komme meget tæt på det perfekte spil.

- Han viser både styrke og et meget stærkt spil, som i virkeligheden gør ham til en legende.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Axelsen med trofæet og VM-medaljen om halsen. Der er ingen, der kan røre danskeren fortiden. Foto: Philip Fong/Ritzau Scanpix

I kølvandet på sin anden VM-sejr udtalte Axelsen sig kort efter kampen til TV 2 SPORT, hvor han satte ord på VM-sejren.

Annonce:

- Det er fuldstændig lige så fedt som første gang. Jeg er enormt glad og er i den der glædesrus lige nu. Man prøver at falde ned på jorden igen, men det er bare videre fra det ene til det andet, og man når ikke lige at tænke så meget. Så der går nok lige lidt, før det for alvor synker ind.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Unge Ross er nøglen - Her er AaB's transferplan

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Vennen: - Et stort kapitel er lukket

Viktor Axelsen vinder VM

Mogens Palle er død