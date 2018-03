Legende står bag dansk verdensmester: - Helt latterligt

Der kan komme ramaskrig fra badminton-topspillerne, for Viktor Axelsen og co. skal til at vænne sig til en helt ny måde at gøre tingene på.

De nye serveregler gælder fra 1. maj 2018, men det skal blandt andet testes allerede ved All England, som er begyndt denne onsdag.

Servereglerne går ud på, at serven maksimalt må foregå 115 centimeter over jorden. Det er en klar ulempe for høje spillere som Axelsen, der er 198 centimeter høj.

Den fem-dobbelte verdensmester, Lin Dan, giver tiltaget en hård medfart før den meget prestigefyldte turnering.

- Jeg har spillet professionelt i over ti år og trænet badminton i 30 år, og lige pludselig vil BWF (Det internationale Badmintonforbund, red.) lære folk at serve, siger han ifølge New Straits Times.

Lin Dan prøvede det ved en turnering i Tyskland for nylig, og han havde håbet, at det kun ville blive testet ved små turneringer.

- Det er helt latterligt. Jeg tabte et par point i kampene ved German Open på grund af den nye regel, og jeg er ikke den eneste, der er utilfreds med det. Hvad er formålet? Jeg tror, BWF vil imitere tennis, og de har fejlet indtil nu, siger den dobbelte OL-guldvinder.

Axelsen tog bronze mod Lin Dan ved OL i 2016. Foto: AP

Verdensmester Axelsen var tidligt ude med sin kritik, som er på linje med kineserens.

- Det er en latterlig regel. Man sænker ikke kurven i basketball, fordi højere spillere har lettere ved at score, sagde den 23-årige dansker tilbage i december.

Tidligere kunne man serve fra livet og ned, men nu skal der altså holdes øje med, om der serveres i et højere leje end 115 centimer.

Legenden Lin Dan er ikke bange for at bruge ekstra tid ved den store turnering, hvis han skulle lave fejl.

- Hvis jeg laver en fejl ved All England, så vil jeg spørge dommeren, hvordan den korrekte måde er ifølge de nye regler.

Hele 15 danskere skal i aktion på førstedagen i den store turnering.

