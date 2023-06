Logistisk mareridt for Viktor Axelsen

Er man professionel badmintonspiller, kan man konstant finde turneringer at spille. Hver dag hele året rundt.

Og det internationale badmintonforbund, BWF, har lagt turneringer sammen i puljer, så der kommer tre-fire-fem turneringer i rap.

- Vi har skullet vænne os til det. Programmet er væsentlig mere tæt end for par et par år siden. Der er bare mange turneringer, og man kan spille hver anden uge, hvis man vil, fortæller Viktor Axelsen til Ekstra Bladet på tærsklen til European Games i Polen.

Han understreger, at det egentlig er o.k. for ham personligt. Også selvom han lige nåede nogle fridage, efter at han vandt i Jakarta sidste søndag.

Men perfekt er det ikke.

- Jeg kan godt mærke, det er en hurtig … hvad skal vi kalde det … turnaround. Det er hurtigt afsted og videre.

Eksempelvis har BWF arrangeret fire store turneringer i træk fra 23. maj til 18. juni: Malaysia Masters (Super 500), Thailand Open (Super 500), Singapore Open (Super 750) og Indonesia Open (Super 1000).

Lidt stiv i kadaveret

- Det havde været bedst, hvis Super 1000 lå først eller efter en opvarmningsturnering. De største turneringer som Indonesia Open eller All England burde ligge for sig selv. Eller i hvert fald ikke som den sidste af en adskillige uger lang Asien-tour, siger Viktor Axelsen.

Og så er der rejseriet. Det oplever han til januar, hvor den først står på Malaysia Open, hvorefter hele badmintoneliten skal til Indien og derpå retur til Indonesien.

- Det er et logistisk mareridt for os spillere. Det stiller store krav til kroppen, når man flyver otte timers natteflyvning dagen efter at have spillet – for så at skulle spille et par dage efter, siger han og bruger eksemplet med at spille finale om søndagen for derefter at hoppe på en flyver om mandagen.

- Der går nogle dage, før man er fuldt restitueret, plus der er jetlag, hvis man skal til Europa. Jeg bliver bare mere sløv i kroppen og stiv i kadaveret, lyder det.

Viktors sommerprogram

13.-18. juni: Indonesia Open (Jakarta)

26. juni-2. juli: European Games (Tarnow)

4.-9. juli: Canada Open (Calgary)

25.-30. juli: Japan Open (Tokyo)

23.-27. august: VM (København)