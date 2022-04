Lykkelig besked: Skal være far igen

De har datteren Vega, og til oktober kommer en pige mere.

Den danske badmintonstjerne skriver på Twitter, at familien i efteråret bliver udvidet.

'Vi er glade for at fortælle, at Vega vil blive storesøster til oktober. Vi venter endnu en pige og kan ikke vente med at møde hende.'

Natalia Koch Rohde har lagt samme billede op på sociale medier. Til billedet har hun skrevet 'en ny pige til hønsgegården til oktober'.

28-årige Axelsen og 26-årige Natalia er forlovet. I marts 2021 lagde Axelsen et billede op af deres hænder samt en ring på Natalias hånd og skrev teksten 'heldigvis sagde hun JA'.

I oktober 2020 blev de forældre for første gang, og to år senere vil en ny lille pige så blive en del af badminton-familien.

Den danske verdensetter triumferede seneste sommer i Tokyo, da han vandt OL-guld. For en måned siden blev det til endnu en af flere store triumfer, da han vandt den prestigefyldte turnering All England.