Magisk Viktor: Total opvisning

Viktor Axelsen leverede badminton i absolut verdensklasse, da han slog Tien Chen Chou i to sæt (21-16 og 21-9).

Dermed er danskeren fortsat ubesejret i 2021, hvor han søndag kan tage sin tredje titel på stribe - denne gang i sæsonfinalen.

Her venter danskeren Anders Antonsen, som i sin semifinale vandt over Tzu Wei Wang fra Taiwan. Det er første gang nogensinde, at to danske herresingler mødes i den afgørende kamp om titlen i World Tour Finals.

Til gengæld er det langt fra første gang, at Axelsen skal spille en stor finale i Bangkok. I de forgangne to uger har hans kunnen med ketcheren resulteret i sejre i to gange Thailand Open - senest mod en anden dansker, Hans-Kristian Vittinghus, i sidste weekend.

Axelsen og Chou Tien Chen stod også overfor hinanden fredag i den sidste gruppekamp inden semifinalen.

Den kamp vandt danskeren i overbevisende stil. Helt lige så overlegen var Axelsen ikke fra start lørdag. Ved den indlagte pause i første sæt stod der 11-8 i dansk favør.

Chou Tien Chen fik dog udnyttet spilstoppet bedst og kom med fire point i træk på 12-11, inden Axelsen igen så småt tog fat. Danskeren slog det afgørende hul, da taiwaneren sendte bolden i nettet og gjorde det til 18-15 til Axelsen.

Andet sæt var anderledes ensidigt. Axelsen var i fuld kontrol fra start og kunne gå til pause foran 11-5.

Herefter var der klasseforskel, og Chou Tien Chen så mere og mere opgivende ud. Til sidst var det bare et spørgsmål om tid, før den danske finalebillet var en realitet.

