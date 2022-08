Mareridtet er slut for dansk stjerne

For Anders Antonsen kan VM i badminton næste uge mest betegnes som en træningsturnering, hvor det handler om at få nogle kampe i benene

Det er ved at være længe siden, han sidst er gået fra en badmintonbane med et smil på læben.

10. maj besejrede han franske Christo Popov ved Thomas Cup i Bangkok, og siden blev det til tre nederlag i VM-turneringen for hold samt et hurtigt exit i Thailand Open, inden han skadet måtte trække sig før første kamp i Indonesia Masters i juni.

Siden har Anders Antonsen ikke spillet en turneringskamp.

De sidste to måneder er gået med at være skadet med en fibersprængning i maven og derpå genoptræne. Et voldsomt antiklimaks sammenlignet med eksempelvis sidste sommer, hvor han var i topform og trænede til OL i Tokyo.

'Niveauet er ikke tårnhøjt'

Men han kan så småt skimte lyset for enden af tunnelen. Han er skaden kvit, og i næste uge vender han tilbage til højeste niveau ved VM, der også afholdes i Japans hovedstad.

Annonce:

- Jeg har det okay. Det er klart, at når man kommer fra en to måneder lang skadesperiode, er niveauet endnu ikke tårnhøjt. Men jeg kan spille uden bekymringer, siger han til Ekstra Bladet med henvisning til, at skaden er et overstået kapitel.

Antonsen lægger ikke skjul på, at det da havde været fint med mere tid at træne i inden en så stor turnering som VM.

- Den tid, jeg har fået trænet, er gået fint. Men jeg mangler selvfølgelig kamptræningen, og det er ikke optimalt. Men jeg må bare se, hvad jeg kan få ud af det, siger han.

VM i herresingle er de seneste sæsoner blevet meget interessant set med danske briller. Fem semifinaler og to finalepladser siden 2014, og Antonsen tegner sig for en plads blandt de sidste fire ved de seneste to mesterskaber.

Godt nok op ad bakke

Han tvivler dog på, det kommer til at ske i Tokyo. For lodtrækningen har i skikkelse af japanske Kenta Nishimoto været hård. Den måske bedste ikke-seedede spiller i turneringen

Annonce:

- Det bliver svært. Han spiller rigtig godt, og selv på mine bedste dage er han ikke bare en spiller, jeg slår. Det har generelt været tætte kampe med ham, så det bliver svært, siger Anders Antonsen.

Syv sejre i otte forsøg vidner dog om dansk dominans over de fem år, de to er rendt ind i hinanden.

- Han er tilmed på hjemmebane. Jeg kan håbe, det kan føje ekstra pres på hans skuldre, men det er svært at forudsige. Jeg ved bare, det bliver svært, siger han.

- Men det er godt nok op ad bakke, erkender han, selvom træningen på det seneste er gået virkelig godt.

- Jeg oplever ikke det tårnhøje niveau endnu, og perioden op til VM har ikke været som de andre træninger op mod OL og VM, hvor man har trænet længe og står skarpt. Det kan jeg ikke sige denne gang.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Frustrerende år

Anders Antonsen under OL i Tokyo sidste år. Nu vender han tilbage til den japanske hovedstad. Foto: Tariq Mikkel Khan

Han åbnede sæsonen med All England i marts, men efter en sejr over verdensmesteren Loh fra Singapore røg han ud til Lakshya Sen fra Indien i næste runde.

Derpå fulgte en kvartfinale i Swiss Open, finaleplads ved EM og tre tabte kampe ved Thomas Cup i maj.

Annonce:

- Starten på sæsonen var rigtig god, men det har slet ikke været som håbet i år.

- Jeg var virkelig god i træningen, så det var voldsomt frustrerende, at det ikke kunne hænge sammen, når jeg var ude at spille, fortæller han.

Det er vigtigt for mig, at jeg finder glæden ved at spille

- Jeg stod så godt og gjorde gode tiltag i dagligdagen og var fokuseret, så jeg havde en forventning om, at den ville sidde lige i skabet. Men sådan fungerer det ikke. Og modstanderne knokler jo også på.

- Det var med til, at jeg blev rigtig frustreret. For jeg forstod ikke, at resultaterne ikke fulgte med, siger han.

Det har haft den konsekvens, at ambitionsniveauet er ændret.

- Det giver mening for mig. Ambitionerne er sænket ret markant. Det er vigtigt for mig, at jeg finder glæden ved at spille. Selvfølgelig vil jeg gøre alt for at vinde, og jeg kommer til at knokle, men det handler også om at få tid på banen og føle sig komfortabel med det, siger han.

Annonce:

Kan blive ret surt

Anders Antonsen forsøgte at optimere på alting. Skrue på de knapper, der kunne skrues på.

- Det var kost, søvn, træning. Forsøge at leve så strikst som muligt hver dag. Efter hvert nederlag gik jeg endnu mere ekstremt til værks.

- Men det hele kan godt blive ret surt, så jeg har forsøgt at sænke skuldrene, og nu er hver træning, som jeg gennemfører, fed. Det tager jeg med i bagagen. Samtidig forsøger jeg ikke at forvente det store af dagen efter, for jeg bliver så frustreret, hvis jeg vågner og har ondt, siger han.

- Det har været en mentalt hård rutsjebanetur. Og vejen tilbage efter sådan en nedtur er ikke lige. Nogle gange er det godt, andre gange er det knap så godt.

Selvfølgelig er der stadig ambitioner om at komme helt tilbage på øverste niveau, hvor semifinaler og finaler i de største turneringer er realistisk.

Annonce:

- Men det her er første skridt. Med tiden kommer jeg tilbage, siger han og peger på Denmark Open og French Open i oktober.

- Der er det realistisk, at jeg er på topniveau. Der er seks uger til. Det tror jeg på.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Anders’ annus horribilis

Antonsen ved Thomas Cup i foråret, hvor han tabte tre af fem kampe. Foto: Sakchai Lalit/AP/Ritzau Scanpix

Marts: All England. Taber i 1/8-finalen til Lakshya Sen i to sæt. Slår verdensmesteren Loh i første kamp.

Swiss Open. Taber kvartfinalen til Srikanth Kidambi i gyser af en tresætter.

April: EM. Når finalen, som tabes i to sæt til Viktor Axelsen.

Maj: Thomas Cup. Spiller fem singler og taber de tre. Til Kina, Sydkorea og Indien.

Thailand Open. Taber 1. runde til Rhustavito i tre sæt.

Juni: Må skadet trække sig fra Indonesia Masters inden første kamp.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sådan åbner de danske herresingler:

Viktor Axelsen (1) – Daren Liew, Malaysia

Anders Antonsen (3) – Kenta Nishimoto, Japan

Rasmus Gemke (11) – Kalle Koljonen, Finland

Hans-Kristian Vittinghus – Lakshya Sen, Indien (9)