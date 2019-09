Medier enige om fyring: Talte sjofelt til kvinderne

Tidligere på torsdagen stoppede den assisterende landstræner i badminton, Kim Nielsen, på det nationale Elite Træningscenter i Brøndby.

Nu kan TV2 Sport og Politiken fortælle, at træneren er fyret på baggrund af hans træningsmetoder og upassende sprogbrug over for de kvindelige spillere.

- En lang række personer i badmintonmiljøet fortæller uafhængigt af hinanden, at han har talt både grimt og nedsættende til flere spillere. Nogle spillere har ikke følt sig værdsat, lyder det hos TV2.

- Ligeledes har han ifølge flere kilder haft en sjofel tone og udsat spillere for bemærkninger, der har været langt over grænsen set i lyset af hans rolle som træner, skriver tv-stationen videre.

Også Politiken skriver om årsagen til Kim Nielsens fyring.

Kim Nielsen har primært haft ansvaret for damesingler og damedoubler, og Mia Blichfeldt er således blandt dem, der har haft ham tættest på. Fotos: Mark Schiefelbein/Jens Dresling.

- Jeg kan bekræfte, at der er foregået grænseoverskridende adfærd, men ønsker ikke at uddybe det, siger en kilde, der gerne vil være anonym, til Politiken.

Sportshef i Badminton Danmark tager afstand fra historierne, men vil ikke kommentere på den konkrete sag.

- Jeg er rigtig ked af, at I har de informationer. Vi accepterer overhovedet ikke grænseoverskridende adfærd eller vulgær tale. Vi reagerer alvorligt på alle henvendelser omkring dårlig kommunikation og samarbejdsvanskeligheder som vi modtager, siger Jens Meibom til avisen, mens han til TV2 siger, at man 'overordnet ikke accepterer vulgær snak eller krænkende adfærd'.

Hverken Politiken eller TV2 Sport har kunnet få en kommentar fra Kim Nielsen.

Kim Nielsen blev i 2016 ansat på en fireårig kontrakt. Han har tidligere stået i spidsen for det hollandske landshold. På det danske landshold har han primært haft med damesingle og damedouble at gøre.

Ifølge Politiken er der blandt andet sagt ting som 'jeg brækker armen på dig, hvis du laver det slag igen', og '... har du fået pik i weekenden'. Det fortæller en anonym kilde til avisen.

Til Jyllands-Posten bekræfter Team Danmarks direktør Lone Hansen, at man har en personalesag i badminton-forbundet.

TV2 melder, at det netop var Kim Nielsens opførsel, der siden sidste sommer har fået både 20-årige Michelle Skødstrup og 22-årige Natalia Koch Rohde til at stoppe.

Midlertidigt bliver det nu Jakob Høi, der overtager ansvaret for Kim Nielsens spillere - deriblandt altså Mia Blichfeldt, der senest havde stor succes og var i kvartfinalen ved VM.

