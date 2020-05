Melder afbud til finalestævne

Vendsyssel Elite Badminton meldte søndag officielt afbud til det danske holdmesterskab, som står til at blive spillet 19. og 20. juni i Brøndby Hallen.

Beslutningen blev truffet definitivt efter et virtuelt møde lørdag eftermiddag, hvor Badminton Danmark og Final 4-klubberne drøftede situationen.

Det oplyser Vendsyssel-formand Jan Jensen i en pressemeddelelse.

- Vi havde et fint møde, men det understregede, at Badminton Danmark tænker mere på forpligtelser over for sponsorer, TV2 Sport, medlemmer og fans end spillernes sundhed og det sportslige niveau i Final 4, siger Jan Jensen.

Jacob Høyer Filt Juhl, næstformand i Vendsyssel, fortæller, at klubbens ledelse har talt om finalestævnet med spillerne, og det har ført til beslutningen om at melde afbud.

- Vi vil helt vildt gerne vinde DM-guld, men vi vil ikke spille hasard med spillernes helbred.

- Covid-19 er langt fra et afsluttet kapitel, og samtaler med spillerne lørdag aften og søndag formiddag har overbevist os om, at et afbud er den eneste rigtige beslutning, siger Jacob Høyer Filt Juhl.

På det virtuelle møde gav Badminton Danmark ifølge Vendsyssel udtryk for, at forbundspillerne glæder sig til Final 4.

Det gælder dog ikke Vendsyssel-stjernen Jan Ø. Jørgensen.

- Jeg mener personligt, at det er for tidligt at spille Final 4. Vi bliver også nødt til at se dette i et mere internationalt perspektiv.

- Greve har en spiller fra Indien, hvor smittespredningen går meget stærkt i disse dage, og vi har selv fire spillere fra Holland og Skotland, hvor restriktionerne fortsat er langt hårdere end i Danmark.

- Jeg ville selv have betænkeligheder, hvis jeg blev bedt om at rejse til eksempelvis Holland for at spille Final 4, siger Jan Ø. Jørgensen.

Vendsyssel har tre doublespillere fra Holland, som lige nu har tre træningspas om ugen - og kun en til en. Normalt træner doublespillerne to gange om dagen, oplyser Vendsyssel.

- Vores tre hollandske spillere er utrygge over at skulle rejse til Danmark, og sportsligt giver det ingen mening, når de ikke har trænet double i over tre måneder, siger Vendsyssel-træner Allan Kolbro Nielsen.

En af de øvrige klubber, Greve, der også skulle deltage i Final 4, har ligeledes udtrykt modstand i forhold til at deltage.

Greve meddelte fredag på sin hjemmeside, at klubben ikke ønsker at stille op til finalestævnet.

Højbjerg og Solrød Strand er til gengæld klar til at spille.

- Vi vil gerne deltage i Final 4, skriver Solrød-formand Kenneth Højlund søndag i en sms til Ritzau og tilføjer, at klubben har meddelt sin beslutning til Badminton Danmark.

Det har søndag ikke været muligt at få en kommentar fra Badminton Danmark.