Mesterligt! Danskere med ny stor skalp

Anders Skaarup og Kim Astrup fortsætter den fænomenale form fra VM med imponerende sejr over verdensranglistens nummer et

En af forklaringer på Anders Skaarups og Kim Astrups succes ved VM på hjemmebane skyldtes den fede opbakning, de fik i Royal Arena.

Det sagde parret selv i forbindelse med deres færd mod finalen forrige søndag.

Men tirsdag viste de, at det intet har med tilskuere at gøre.

I kinesiske Changzhou, hvor de i denne uge spiller China Open, besejrede de verdensranglistens nummer ét, Fajar Alfianto/Muhammad Rian Ardianto fra Indonesien med 21-19, 21-19.

Som cifrene fortæller, var det en tæt affære, men især i 2. sæt var det hele tiden med danskerne et lille skridt foran, mens de topseedede indonesere flere gange havde vanskeligt ved at afgøre duellerne.

Sejren er parrets 17. i de 18 kampe, de har spillet siden slutningen af juni.

Parret fik en sløj start på opgøret og var hurtigt nede 2-6. Men en god stime sendte dem på 7-6, og de gik til ophold foran 11-8. Indoneserne, der helt tydeligt ikke kunne få deres spil til at fungere optimalt, fik dog udlignet til 18-18 efter tre point i træk, men danskerne tilspillede sig to sætbolde, missede den første og tog derpå 1. sæt.

Havde der været stimer af point i 1. sæt, var det helt tæt efter sideskiftet. Danskerne gik dog fra 8-10 til 12-10, men de kunne ikke holde sig foran, og de to par skiftedes til at føre med et enkelt point, indtil danskerne igen gik fra 18-18 til 20-19, missede den første matchbold og derpå vandt kampen.

Det er femte gang i deres karriere, de har besejret et topseedet, asiatisk par. Alle fem gange har de gjort det i to sæt.