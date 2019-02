Mia stod alene i konflikten: Folk tager stadig afstand

Selv om konflikten mellem spillerne og Badminton Danmark er blevet løst, kaster den stadig en skygge over det danske landshold, der i disse dage er samlet til EM for blandede hold i Frederiksberg Hallerne.

Det mærker landsholdsspiller Mia Blichfeldt, der som den eneste skrev under på en individuel aftale under konflikten, mens de andre spillere insisterede på en kollektiv aftale.

Hun oplever fortsat, at stemningen på holdet er anderledes end før.

- Det er kommet bag på mig, hvordan jeg er blevet behandlet af nogle. Der har været nogle, der har taget lidt afstand.

- Men det er ikke noget, jeg har lyst til at bruge energi på. Jeg har bare opført mig, som jeg plejer og har sagt hej, og så må de selv om, hvordan de vil behandle mig, siger hun.

Hun hele vejen igennem været meget afklaret med sin beslutning og konsekvensen af den, og hun har på intet tidspunkt fortrudt sit valg om at skrive under på en individuel aftale.

- Jeg tror, jeg havde fortrudt, hvis jeg ikke havde gjort det. Jeg kunne mærke med det samme, da jeg kom ind i forbundet igen, at det var det rigtige, jeg havde gjort.

Vi har brug for hinanden

Hun håber, at EM kan bruges til at se fremad og vise, at holdet i bund og grund har et stærkt fællesskab.

Singlespilleren Hans-Kristian Vittinghus, der var spillernes talsmand under konflikten, opfordrer også alle til at se fremad. Han fortæller, at spillerne på et møde inden første træning efter konflikten blev enige om netop det.

- Damesinglerne har rigtig meget brug for Mia, for hun er en af de allerbedste, vi har herhjemme, og Mia har rigtig meget brug for de andre, så det er åndssvagt, hvis der er nogen, der går og bærer nag over noget, der er sket under konflikten.

Han er dog klar over, at det kan tage noget tid, før alt er tilbage ved det gamle i toppen af dansk badminton.

- Vi har været ude i næsten to måneder, og fronterne var trukket rimeligt skarpt op. Selvfølgelig er der nogle folk, der har nogle følelser godt involveret i hele forhandlingsprocessen, så det vil tage lidt tid, før vi er tilbage til normalen, men vi skal tilbage, siger Vittinghus.

Landstræner Kenneth Jonassen lægger heller ikke skjul på, at alt ikke er som før, selv om han synes, at træningerne er gået godt de første 14 dage, siden konflikten blev løst.

- Der er ingen tvivl om, at vi lige skal se hinanden an, men alle er enige om, at vi er her for hinandens bedste, siger han.

