Misser EM og VM: Skal opereres for tredje gang

De danske badmintonstjerner må spille EM og VM uden deres landstræner, Kenneth Jonassen, der skal hofteopereres for tredje gang efter to mislykkedes operationer.

Det skriver Badminton Danmark i en pressemeddelelse.

- Jeg er selvfølgelig rigtig ærgerlig over, at jeg denne gang ikke kan være med til EM i Madrid, men det rammer endnu dybere, at jeg desværre ikke kan være en del af de to landshold til Thomas & Uber Cup og derved jagten på VM-medaljer til Danmark, siger Kenneth Jonassen og fortsætter.

- Både for eliteprogrammet og mig personligt er alle mesterskaberne højdepunkter i løbet af vores sæson, men denne gang bliver det så på afstand, at jeg skal følge holdene, og den nye oplevelse vil jeg så med glæde se frem til.

Kenneth Jonassen og Anders Antonsen under OL i Tokyo. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

47-årige Jonassen er sygemeldt i forbindelse med sin genoptræning, og derfor misser han både EM for individuelle i Madrid i slutning af april samt Thomas & Uber Cup i maj.

Kenneth Jonassen ville under normale omstændigheder have det overordnede træneransvar og coache de danske herrersingler til EM og VM for hold, men indtil han er tilbage, bliver de opgaver varetaget af det øvrige trænerteam.

- Vi kommer selvfølgelig til at savne Kenneth. Det siger sig selv. Han har en stor betydning for vores træning på NETC (det Nationale Elitetræningscenter, red.), vores sportslige ledelsesteam og for spillerne. Både fagligt og menneskeligt, siger Jens Meibom, elite- og sportschef i Badminton Danmark.

- Jeg har fuld tillid til, at de øvrige landstrænere kan løfte Kenneths opgaver i hans fravær, og sammen med spillerne opfylde de målsætninger vi har i foråret.

Kenneth Johannesen, der selv var badmintonspiller på højeste niveau, har været cheflandstræner siden 2016.

