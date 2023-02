Møgærgerligt! Danske stjerner dropper DM

Danmarks to bedste badmintonspillere har valgt at blive væk fra DM i badminton, og det får en markant betydning

Det er ham, de alle vil se. Det er ham, de vil have taget en selfie med, og som gør forskellen på interessant og uinteressant.

Men de danske mesterskaber i badminton er igen uden Viktor Axelsen.

Hverken han eller Anders Antonsen er forpligtet til at stille op, nu de er bosat i Dubai og ikke længere en del af landsholdets daglige træning i Brøndby, og derfor vælger de turneringen fra.

Og det ærgrer i dansk badminton.

Niels Bækgård erkender, at han som sådan godt kan forstå de to spillere, men han er som direktør for Sport & Event Park Esbjerg, der står for arrangementet i Blue Water Dokken, ærgerlig til op over begge ører.

- Det er klart, at det gør turneringen mindre interessant. For tilskuere. For alle, siger han til Ekstra Bladet.

- Specielt Axelsen er jo et trækplaster, Antonsen sekundær, kommer det.

Foto: Kien Huo/Ritzau Scanpix

Det vakte for alvor opstandelse, da Viktor Axelsen efter OL-triumfen i august 2021 valgte DM fra. Det faldt samtidig med hans udmelding om at flytte til Dubai, og balladen var enorm.

Også Anders Antonsen meldte fra, og det kostede begge spillere symbolske bøder, som de mere eller mindre velvilligt betalte.

Sidste år var Axelsen ikke forpligtet og blev væk. Antonsen var stadig en del af forbundstræningen, stillede op - og vandt mesterskabet.

Begge gange har det været i Esbjerg.

- Vi har været så uheldige, at Viktor slet ikke har været med i de år, vi har arrangeret DM. Man kan som individ have forståelse for et afbud, men det er møgærgerligt, og mine øjne kan et DM noget særligt, siger Niels Bækgård og henviser til, at det er her, de unge danske talenter har mulighed for at bide skeer med verdenseliten, som Danmark gennem generationer har haft mange af.

Anders Antonsen ved Malaysia Open 12. januar. Foto: Vincent Thian/AP/Ritzau Scanpix

Andelen er dog faldende i disse år, især når den største af dem alle er fraværende. Bækgård gætter på, at det fortsætter.

- Jeg tror desværre, at vi skal vænne os til, at det bliver ved. Det er ikke særlig sjovt.

Han kan ikke tallene i hovedet, men et kvalificeret bud går på, at der blev solgt mellem en tredjedel og halvdelen af de budgetterede billetter til DM sidste år.

- Det er stadig badminton på højt niveau, og man kan stadig blive imponeret. Men det er klart, at tilskuerne kommer for at se de bedste, siger han.

Ekstra Bladet har bedt både Viktor Axelsen og Anders Antonsen fortælle, hvorfor de har valgt ikke at spille DM. Ingen af de to spillere har reageret på vores henvendelse.

TV 2-chef: Det kan få konsekvenser

Sportschef på TV 2, Frederik Lauesen. Foto: Jens Wognsen

Både semifinaler og finaler ved DM i badminton kan ses på TV 2 Sport fredag og lørdag.

Men tv-stationen må fremover gøre op med sig selv, om det er pengene værd at bruge krudt på en turnering, hvor de bedste spillere ikke er med.

Det siger sportschef Frederik Lauesen til Ekstra Bladet.

- Ser du på DM som et produkt, bliver det devalueret, hvis tendensen fortsætter. Så kan der være skader, der står i vejen, men har man ikke lyst til at stille op, ender det med at udvande produktet, siger han.

- Og så skal vi overveje, om vi vil fortsætte med at sende derfra. Jeg er klar over, at spillerne ikke får penge for det, men gider de ikke være med, kan det da få konsekvenser, siger Frederik Lauesen, der understreger, at TV 2 overordnet set er glad for aftalen med Badminton Danmark, der blandt andet inkluderer rettighederne til Denmark Open i efteråret.

Og han tilføjer, at han ikke vil blande sig i, hvordan Viktor Axelsen prioriterer sin kalender.

- Vi er godt tilfredse med vores aftale, men vi stiller udstyr op for mange hundrede tusinde kroner. Og det er bare noget, vi internt evaluerer. Om vi bruger vores ressourcer rigtigt, siger han.