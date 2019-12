Nedtur trods triumf

Dansk badminton er ikke repræsenteret i semifinalerne ved sæsonfinalerne i kinesiske Guangzhou.

Det sidste danske håb, Anders Antonsen, skulle vinde sin sidste gruppekamp fredag i to sæt for at gå videre, men efter at have vundet første sæt tabte han andet sæt til Tzu-Wei Wang fra Taiwan.

Danskeren vandt dog kampen og sikrede sin første sejr i turneringen. Cifrene lød 23-21, 12-21, 21-12.

Antonsen var i store problemer i første sæt. Wang førte 12-7 og 19-14, inden danskeren for alvor fik fat.

Antonsen afværgede sætbolde ved 19-20 og 20-21, inden han med tre vundne bolde i træk snuppede sættet 23-21.

Men han var altså også tvunget til at vinde andet sæt, og her fik danskeren en forfærdelig start og kom bagud 0-7.

Han fik bedre gang i spillet, men han var aldrig i nærheden af at lave et stort comeback. Modstanderen fra Taiwan udnyttede den første sætbold og vandt 21-12 og gik dermed videre til semifinalerne.

Derefter gik spillerne i gang med det tredje sæt uden noget på spil, og hurtigt måtte Tzu-Wei Wang have behandling for en skade. Den hæmmede ham, men han kæmpede alligevel videre, da han skulle afslutte kampen for at gå videre i turneringen.

Antonsen var motiveret for at slutte turneringen af med en opmuntring, og han vandt kampens afgørende sæt klart.

Tidligere fredag måtte også Viktor Axelsen sige farvel til turneringen efter gruppespillet. Der var ikke dansk deltagelse i de øvrige kategorier.

