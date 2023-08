Nøj, hvor er hun god! Dansker sat på plads

Du må gerne være med.

Hvem har ikke prøvet at få lov til at lege med de ældre børn, for derefter at finde ud af, at man ikke rigtig kan følge med.

Det har Line Christophersen.

Hvis ikke før så i hvert fald onsdag eftermiddag i Royal Arena.

På den anden side af nettet stod Tai Tzu-ying fra Kinesisk Taipei - én af de seneste års dygtigste damesingler i international badminton. Og Christophersen mødte sin overkvinde på en dag, hvor danskeren ellers i 1. sæt fik vist, at hun er fremragende, når tingene fungerer.

21-16, 21-13 endte danskeren dog med at tabe.

Hun førte 11-10 ved opholdet i 1. sæt og havde med nogle glimrende dueller vist, at hun altså er dygtig, at hun bevæger sig bedre på banen end de fleste, og at vi meget vel kan gøre os forhåbninger om større resultater de kommende sæsoner.

Tai Tzu-ying på banen onsdag. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Men Tai Tzu-ying bestemte.

Annonce:

Hun bestemte, hvornår tempoet skulle sættes i vejret, hun bestemte, hvor hurtige boldene skulle gå, der var nogle drop i ren verdensklasse, og så fandt hun linjerne.

Og så kunne Line Christophersen ellers arbejde og løbe, til solen var sort.

Danskerens fejlprocent gik i vejret, som kampen skred frem, og det er godt nok svært at bebrejde ende.

Asiaten gik på 6-1 i begyndelsen af 2. sæt, og derfra syntes det umuligt for Christophersen at komme tilbage. Taiwaneseren holdt sig foran med seks-syv point - uden at danskeren formåede at komme tættere på.

Danmark har stadig Line Kjærsfeldt og Mia Blichfeldt med i damesingle. Kjærsfeldt møder lidt senere Han Yu fra Kina, mens Blichfeldt først i morgen skal i aktion mod Chen Yufei - også fra Kina.