Nu får det konsekvenser for Viktor

Viktor Axelsen kan stadig stille op under dansk flag i både individuelle og landsholdsturneringer, selv om han flytter til Dubai for at træne til daglig.

Men når han ikke stiller op i landsholdsregi - eksempelvis i de store turneringer på World Touren som eksempelvis Denmark Open og All England - kan det ikke blive med landstræner Kenneth Jonassen på sidelinjen.

Det skriver Badminton Danmark i en pressemeddelelse efter et møde mellem forbundet og Viktor Axelsen tirsdag.

Her blev det fortsatte samarbejde mellem forbundet og den danske badmintonstjerne drøftet.

- Vi ved, at Viktor altid har prøvet nye muligheder og det respekterer vi, siger formand i Badminton Danmark Tore Vilhelmsen i pressemeddelelsen.

- Men vi har en kollektiv landsholdsaftale, der sætter rammerne for samarbejdet med spillerne i vores eliteprogram, både i forhold til træning og turneringsdeltagelse, men også udtagelse til mesterskaber samt landsholdsdeltagelse.

- Viktor og hans team har behov for lige at afklare enkelte forhold vedrørende disse rammebetingelser i forhold til hans setup i Dubai, før vi melder endeligt ud om det fortsatte samarbejde.

Viktor Axelsens far og manager, Henrik Axelsen, ønsker over for Ritzau ikke at kommentere pressemeddelelsen og dens indhold.

Badminton Danmark understreger, at Axelsen i landsholdsregi vil indgå på lige vilkår som de øvrige spillere i forhold til eksempelvis træning og behandling.

Axelsen vil også blive inviteret til at træne med på Det Nationale Elitetræningscenter i Brøndby, når han er i Danmark.