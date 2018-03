Ny dansk stjerne: Bliver karrierens største kamp

Badmintonspilleren Christinna Pedersen har allerede stået i et hav af store finaler igennem karrieren. Men hendes nye makker i mixeddouble, Mathias Christiansen, er knap så erfaren.

De har dannet par i godt et halvt år og har allerede vundet China Open sammen. Lørdag spiller de så semifinale i deres første All England sammen.

- Finalen i China Open var en kæmpe kamp. Men i denne arena i All England tror jeg, at semifinalen bliver karrierens største.

- Vi havde drømt om at nå semifinalen og har taget en kamp ad gangen. Vi har kæmpet med det undervejs, men er bare blevet bedre fra kamp til kamp.

- Vi har haft hårde kampe i løbet af turneringen, selvom kvartfinalen på papiret var hårdere, så var kampen lettere for os. Vi bliver bedre kamp for kamp, og derfor tror jeg også, at vi kan være endnu mere klar i morgen, sagde Mathias Christiansen til badminton.dk efter den vundne kvartfinale.

De sjetteseedede danskere skal i semifinalen møde det kinesiske par Zheng Siwei og Huang Yaqiong, der er seedet som nummer fem. Det kinesiske par har også kun spillet sammen i kort tid, og på den korte tid har kineserne vundet hele to turneringer (China Open 2017 og Hong Kong Open 2017).

Inden det var blevet afgjort, at det danske par skulle møde det formstærke kinesiske par, havde Mathias Christiansen håbet på at slippe for dem.

- Zheng Siwei og Huang Yaqiong er kun seedet som nummer fem, men de er det bedste par i verden lige nu, så dem undgår vi gerne, sagde Mathias Christiansen til TV 2 Bornholm efter kvartfinaleopgøret.

Christinna Pedersen skal endda spille to semifinaler lørdag, da hun forinden spiller semifinale med Kamilla Rytter Juhl i damedouble.

Her er de tredjeseedede danskere favoritter mod japanerne Mayu Matsumoto og Wakana Nagahara, der i kvartfinalen besejrede deres andenseedede landsmænd.

- Det bliver en svær og spændende kamp. Når de slår de japanere, som vi plejer at have problemer med, så siger det noget om deres niveau og kvalitet, siger Christinna Pedersen til badminton.dk.

I herredouble er Mathias Boe og Carsten Mogensen seedet som nummer to. De spås også gode chancer for at vinde over japanerne Hiroyuki Endo og Yuta Watanabe.

Mads Pieler Kolding og Mads Conrad-Petersen (seedet som nummer seks) kommer på papiret på en sværere opgave, når de møder indoneserne Marcus Fernaldi Gideon og Kevin Sanjaya Sukamuljo, der er topseedet.

