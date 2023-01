Nyt efter skrækscener: Nu rejser han hjem

Det så slemt ud, da badmintonspilleren Rasmus Gemke faldt til jorden i sin kvartfinale mod Viktor Axelsen fredag ved India Open.

Det lignede en alvorlig skade, men ifølge cheflandstræner Kenneth Jonassen er der stadig håb om, at det ikke er akillessenen, der er skadet.

- Gemke rejser hjem til Danmark i dag (lørdag, red.). Vi ved endnu ikke, hvad der er sket, men vi har et lille håb om, at det ikke er en akillesskade, siger Jonassen til TV 2 Sport.

Viktor Axelsen løb hurtigt hen til sin modstander og ven Gemke, da sidstnævnte faldt til jorden. Foto: Harish Tyagi/Ritzau Scanpix

En overrevet akillessene kan let betyde en pause på et år, og så vil næste VM samt en stor del af kvalifikationen til OL i 2024 være væk for den 26-årige dansker.

Jonassen fortæller, at Gemke bliver skannet mandag, og at man samme dag eller tirsdag vil kende resultatet. Håbet er, at det er en fibersprængning, som han langt hurtigere kan komme tilbage fra.

Gemke var bagud 8-16 mod Axelsen i første sæt, da han ude i det ene hjørne ved baglinjen landede og straks faldt. Axelsen løb hurtigt hen til Gemke, som nogle minutter senere forlod banen i kørestol.

En knust Rasmus Gemke måtte forlade sin India Open-kvartfinale mod Viktor Axelsen i kørestol. Foto: Altaf Qadri/Ritzau Scanpix

Gemke har været hårdt plaget af skader de seneste år og lignede for alvor en mand på vej tilbage. Derfor slog skaden hårdt mentalt, og han gemte sit ansigt bag hænderne, da han forlod banen.

Kenneth Jonassen beretter dog, at den uheldige dansker har det okay.

- Under omstændighederne har han det ganske fornuftigt i dag. Chokket har lagt sig, siger landstræner til TV 2 Sport.