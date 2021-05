Nyt pointsystem stemmes ned af badmintonforbund

Der bliver ikke noget nyt pointsystem i elitebadminton i denne omgang.

Et forslag om et system, hvor der skulle spilles 5 sæt til 11 point i stedet for 3 sæt til 21 point, er blevet stemt ned på Det Internationale Badmintonforbunds (BWF) årsmøde lørdag.

Det skriver BWF på Twitter.

Ifølge TV2 Sport manglede der blot en enkelt stemme, for at det nye pointsystem blev vedtaget.

TV2 Sport erfarer, at 187 stemte for, mens 95 var imod, men da der skal to tredjedele af stemmerne til for at ændre et nuværende system, blev det i stedet sløjfet.

Danmark har ellers bakket op om det nye system.

Også i 2018 var et forslag om et nyt pointsystem med 5 sæt til 11 point til afstemning, og også dengang blev det nedstemt.

Poul-Erik Høyer, der lørdag blev genvalgt til præsident i BWF, sagde sidste år, at han ville kæmpe for det nye system.

- Vi som sport skal passe på ikke at træde vande. Jeg synes, vi er blevet for konservative. Vi er stagneret, sagde han i april sidste år til TV2 Sport.

Høyer blev genvalgt som BWF-præsident uden modkandidater. Han skal nu sidde på posten til 2025. OL-guldvinderen fra 1996 blev første gang valgt som præsident i 2013 og blev genvalgt i 2017.