OL- og VM-guldvinder er død - 36 år gammel

International badminton er blevet ramt af en tragedie.

Mandag døde doublelegenden Markis Kido efter et hjerteanfald - bare 36 år gammel.

Det oplyser det internationale badminton forbund, BWF, på Twitter.

Det indonesiske badmintonforbund oplyser, at Kido faldt om, mens han spillede badminton. Selvfølgelig.

Doublespecialisten indstillede karrieren i 2018 efter en karriere, hvor han havde vundet alt, hvad der vindes kan med makkeren Hendra Setiawan.

Heriblandt OL i Beijing i 2008 samt VM i 2006 og 2007.

Dødsfaldet fik Setiawan til at skrive følgende på Instagram.

- Min dybeste medfølelse til en af mine bedste partnere i glæde og sorg. Han er en af de mest ekstraordinære og talentfulde spillere. Jeg vil gerne sige mange tak for at være en god partner i medgang og modgang. Tak for at have kæmpet med mig i 14 år, og for at være min partner fra starten. Tak Kido og farvel.

Også danske Mathias Boe har sendt sin mangeårige rival en sidste hilsen. De nåede blandt andet at spille sammen i den indiske Premier Badminton League i 2013.

Instagram.