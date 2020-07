OL-stjerne stopper med omgående virkning

Carsten Mogensen har haft sin sidste træning med det danske landshold i badminton.

Det skriver Badminton Danmark tirsdag formiddag i en pressemeddelelse.

Årsagen er, at man vil arbejde mere for at sikre medaljemulighederne ved de store internationale mesterskaber, og derfor er der sammensat nye doublekonstellationer.

Og dem er 36-årige Carsten Mogensen ikke en del af.

Ifølge Badminton Danmark er det Mogensen selv, der har valgt at trække sig, da han ikke kunne se sig selv i den rolle, forbundet havde tiltænkt ham.

- Det er desværre ikke lykkes at finde et projekt, hvor jeg kan se mig selv i det. Jeg havde håbet på at spille frem til 2024, men det skal selvfølgelig være i et projekt, hvor jeg kan se mig selv. Omvendt har jeg respekt for, at Badminton Danmark har valgt at prioritere de unge spillere i et længere perspektiv.

Mogensen og Boe med sølvmedaljerne efter OL-finalen i London. Foto: Bazuki Muhammad/Reuters/Ritzau Scanpix

Det danske makkerpar vinder All England for anden gang i 2015. Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix

- Det er vemodigt at skulle herfra, men jeg vil fortsætte med at spille i Badmintonligaen og bruge tid på min sportsforretning, så jeg har heldigvis rigeligt at tage mig til. Jeg vil også gerne benytte muligheden for at takke alle dem, som har hjulpet mig gennem min karriere. Det har betydet rigtig meget, siger Carsten Mogensen.

Carsten Mogensen har sammen med Mathias Boe i en længere årrække været Danmarks bedste herredouble og i perioder verdens bedste makkerpar. De nåede at vinde All England to gange og var i OL-finalen i 2012 i London.

Det bedste par i nyere tid

Carsten Mogensen har været en del af landsholdet i 19 år.

- Vi havde rigtigt gerne set, at det var lykkedes at finde et projekt, som Carsten kunne se sig selv i, men det har desværre ikke været muligt ud fra den strategi og målsætning, vi har arbejdet efter. Det er en epoke, der stopper. Sammen med Mathias Boe har Carsten (Mogensen, red.) været Danmarks bedste herredouble i nyere tid. Carstens resultater taler for sig selv, og vi skal være taknemmelige over de resultater og oplevelser, som Carsten og Mathias har givet dansk badminton og de dansk badmintonfans, siger Badminton Danmarks Elite- og sportschef, Jens Meibom.

Carsten Mogensen og Mathias Boe indstillede deres samarbejde for halvandet års tid siden og byttede derefter makkere med rivalerne Mads Pieler Kolding og Mads Conrad-Petersen.

Carsten Mogensen blev i 2016 ramt af en aneurisme i hjernen under hold-EM i Rusland og kæmpede derefter en hård kamp for at komme tilbage. Stik mod alle odds lykkedes det stjernen efter få måneder og deltog samme sommer ved OL i Rio de Janeiro.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en reaktion fra Carsten Mogensen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

De nye konstellationer er som følger

Herredouble:

Mads Pieler Kolding og Frederik Søgaard

Niclas Nøhr og Mathias Christiansen

Mixeddouble:

Niclas Nøhr og Amalie Magelund

Mikkel Mikkelsen og Rikke Søby

Niclas Nøhr og Mathias Christiansen skal fokusere primært på deres mixeddouble, men i herredouble skal de træne sammen og spille de turneringer, som de har mulighed for.

Indtil nu har Niclas Nøhr spillet med Sara Thygesen i mixeddouble, mens Mikkel Mikkelsen og Amalie Magelund samt Mathias Bay-Smidt og Rikke Søby har spillet sammen.

Her har Badminton Danmarks sportslige ledelse valgt at bryde Niclas Nøhr og Sara Thygesen op for at Sara Thygesen kan fokusere på sin damedouble med Maiken Fruergaard frem mod OL i august 2021.

Mikkel Mikkelsen og Rikke Søby sættes sammen i mixeddouble, mens Mathias Bay-Smidt på nuværende tidspunkt vil stå uden makker, da han skal gennemgå en hofteoperation, som vil holde ham væk fra badmintonbanen de næste 6-9 måneder.

Kim Astrup/Anders Skaarup og Mathias Christiansen/Alexander Bøje fortsætter i deres makkerskaber.