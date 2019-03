Omtumlet Viktor før All England-finale: Det bliver ikke større

Badmintonstjernen Viktor Axelsen får søndag muligheden for at vinde All England for første gang i karrieren.

Den 25-årige dansker slog lørdag den forsvarende mester, kineseren Shi Yugi, i tre sæt i semifinalen og skal nu op mod den japanske verdensetter, Kento Momota, i finalen.

- Det bliver ikke meget større lige nu. Jeg glæder mig helt vildt meget. Nu skal jeg hjem og få styr på kroppen, og så er jeg klar, siger Axelsen til TV2 Sport.

Danskeren har ikke den bedste statistik mod Momota, der har vundet 10 ud af 12 indbyrdes kampe mod danskeren.

- Jeg tror på, at jeg kan vinde. Jeg går ind og giver 150 procent, siger Axelsen.

I sejren over Shi Yugi viste danskeren sit hidtil højeste niveau ved All England, hvor det aldrig er lykkedes Axelsen at nå finalen, hvilket har været et stort mål.

Finalepladsen blev sikret med cifrene 22-20, 13-21, 21-9.

- Det er virkelig dejligt - det må jeg sige. Jeg er lidt rundt på gulvet. Jeg formåede at slappe af i tredje sæt. Jeg er bare lykkelig, men stadig lidt omtumlet, siger han.

Viktor Axelsen fortæller, at han gennem lang tid har trænet på et højt niveau, men har haft svært ved at vise det i kamp før lørdagens semifinale.

Landstræner Kenneth Jonassen så i flere perioder Axelsen ramme sit topniveau i semifinalen, men han vurderer, at den danske finalist kan spille mere konstant.

- Jeg mener, at han fortsat har et niveau gemt i sig, som han godt kan finde frem, siger Jonassen til TV2 Sport.

