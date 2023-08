Opfordring til danskerne: I må gerne fejre det

Der er larm, når de spiller i Shanghai og Tokyo. Der er fuld skrald på i Bangkok og Seoul. Og det stikker helt af i Jakarta.

At spille de store World Tour-turneringer i Asien er altid lig med larm og støj fra tilskuerpladserne. Og det elsker spillerne. Også danskerne, selvom de i den grad er på udebane i Asien.

- I Danmark ved vi, at der primært bliver jublet, når vi scorer point. Det er ikke helt det samme i Indonesien, hvor det kommer an på, om vi møder nogen, de ikke er vilde med. Så hælder de til os, siger Kim Astrup til Ekstra Bladet.

- Jeg kan godt lide, at der er meget larm hele tiden. Så det er fint dernede, at selvom man ikke spiller specielt godt, og man måske er lidt presset, at der så er bumstille, siger Anders Skaarup.

De har sammen med resten af den danske elite spillet Denmark Open i Odense. Generelt er forholdene gode på Fyn, men der er noget stille, hvis det ikke lige går danskernes vej.

Dobbelt virkning på spillerne

Og det må der gerne blive lavet om på under VM, hvis de danske spillere skal have fordel.

- Når det går godt, er der masser af larm. Når det ikke går, så bliver der stille. Og det kan godt have en dobbelt virkning for os spillere, for så tænker man, at ’nu er der godt nok stille, og det er nok fordi, vi spiller dårligt’, siger Anders Skaarup.

Anders Skaarup og Kim Astrup i snak med Ekstra Bladet til den sidste træning forud for VM. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Han og Astrup har dog prøvet det så mange gange efterhånden, at de er blevet vant til det.

- Vi har nogenlunde en idé om, hvordan vi håndterer det, siger han og bliver delvist afbrudt af sin makker:

- Jeg synes, det skal være en klar opfordring til de danske tilskuere: At nogle af dem altså gerne må fejre, når de ser godt badmintonspil. Så gør det mindre, om vi vinder eller taber en duel. Så må man godt hylde det gode spil, siger Astrup.

- Der er jo fire baner de første dage, så der er nok noget god badminton et eller andet sted i hallen, man kan juble over, siger han med et grin.

Astrup og Skaarup skal i aktion tirsdag ved VM i Royal Arena.