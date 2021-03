Overdænget med had: Det er gået helt amok

Indonesiske fans har i rasende vendinger skrevet til danske spillere, efter deres landshold er blevet sendt hjem fra All England

I Danmark var det en mindre notits, at hele den indonesiske delegation af trænere og spillere måtte trække sig fra All England, der spilles denne uge.

I Indonesien er det gået helt amok. Der er tale om nationalsport på niveau med fodbold i Brasilien, og såvel fans som sportslige ledere og politikere står mildest talt uforstående og forbitrede over at være blevet smidt ud.

De føler sig uretfærdigt behandlet, fordi en enkelt unavngiven passager på et fly fra Istanbul til London, hvor hele den indonesiske trup tilfældigvis var med, siden blev testet positiv.

Det fik de britiske myndigheder til at beordre dem i isolation.

Megen af den vrede har ramt andre spillere, der deltager i All England. Heriblandt danske Hans-Kristian Vittinghus.

Tag en pause!

Onsdag aften ærgrede han sig på Instagram over sit nederlag i 2. runde i herresingle, og hér sendte han en hilsen til de mange indonesiske personer, der har afreageret på blandt andet hans profil.

- Til de af jer, der afreagerer på mig, andre danske spillere og spillere fra andre lande med had og disrespekt: I ydmyger jer selv, så overvej måske at tage en pause fra de sociale medier en stund, skrev han blandt andet.

Til Ekstra Bladet uddyber den rutinerede singlespiller, hvilken vanvittig situation der er opstået.

- Det er de mest passionerede fans i badminton, og det overrasker mig ikke, at det er gået så meget amok.

Tvunget til exit: - Vi er chokerede

Han giver som eksempel, at de engelske sundhedsmyndigheder, NHS, har måttet lukke for kommentarer på sine to Instagram-profiler, fordi de er blevet overdænget med indonesisk raseri og frustration.

- Selv den indonesiske præsident har udtalt sig om det.

- Altså præsidenten for badmintonforbundet…?

- Nej. Indonesiens præsident. Joko Widodo.

Dødstrusler

- Hvis jeg lægger noget op på de sociale medier, er størstedelen af de sure kommentarer, at det er unfair, og at vi danskere også burde være blevet smidt ud, fordi vi havde en positiv test, da vi ankom (assisterende landstræner Thomas Stavngaard, der siden blev testet negativ, red.). Det handler mere om det, end det jeg rent faktisk har lagt op, siger Hans-Kristian Vittinghus.

- Det har dog været værre for Thomas. Han har fået at vide, at der er krig nu, og at han skal dø, næste gang han kommer til Indonesien, fortæller Vittinghus.

- Følelserne er virkelig udenpå tøjet hos dem, de elsker sporten. Det her viser, hvor stor passionen er, siger han og tilføjer, at han tidligere har oplevet had-beskeder.

- Men aldrig som det her. Det er af den værste kaliber, kommer det.

Fy for et drama!

En ikke uvæsentlig faktor er dog, at der for hver ti negative kommentarer kommer 100 positive.

- Hvor mange har du fået?

- Måske omkring 100. Men prøv at spørge Viktor (Axelsen, red.) eller Anders (Antonsen, red.). Jeg vil tro, de får 20 gange så mange, som jeg gør, siger han med henvisning til Danmarks to største badmintonnavne pt.

Oplever jævnligt hadbeskeder

I 2016 vandt det danske herrelandshold Thomas Cup, VM for landshold, for første gang i historien. Det skete med en 3-2-sejr over Indonesien.

- Det var ikke så populært, og vi blev buhet ud af hallen 14 dage senere, fortæller Vittinghus med reference til Indonesia Open.

- Dengang var de dog ikke så grove i forhold til død og ødelæggelse, siger han.

- Hvor tit kommer I ud for det her?

- Vi oplever jævnligt hadbeskeder. Også hvor de ønsker, at vores familier blive syge, og vi kommer ud for flystyrt. Men det har jeg et indtryk af mest stammer fra betting og folk, der har tabt penge på os, siger han.

Han tilføjer:

- Istora Senayan (hallen i Jakarta, hvor der afvikles Indonesia Open, red.) er det fedeste sted at spille, og jeg ville ikke undvære indoneserne på nogen måde. Jeg har aldrig følt mig utryg dernede. Det er udelukkende kærlighed og passion til sporten, siger han.

