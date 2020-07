Peter Gade har kun roser til overs for sin evige overmand, Lin Dan, der lørdag offentliggjorde, at han stopper sin karriere

Det er slut for Lin Dan. Lørdag meldte den 36-årige badminton-legende Lin Dan, at ketcheren lægges på hylden.

Han var en af de allerstørste i sporten og kan se tilbage på en karriere, der bragte ham til både OL- og VM-guld. Men det krævede hårdt arbejde undervejs.

En af udfordringerne, der vendte tilbage igen og igen, var danske Peter Gade. De to mødtes 20 gange i løbet af deres respektive karrierer og efterlod ikke bare bolde men også indtryk på modpartens banehalvdel.

Gade husker Lin Dan som en fantastisk atlet og konkurrent.

- Han var jo en inspiration - en af dem, jeg kunne sigte mod, især til sidst i min karriere, fortæller Peter Gade til Ekstra Bladet.

- Og så har han jo haft en fantastisk karriere, og vi må alle bare være glade for at kunne opleve en spiller som ham, tilføjer han.

Peter Gade nåede at møde Lin Dan 20 gange - blandt andet her ved danskerens sidste VM i 2011, hvor det blev til et semifinale-nederlag i tre sæt. Foto: Jens Dresling

Ikke en personlig ond ånd

Gade har haft mere end svært ved at slå sin kinesiske rival.

I løbet af de 20 indbyrdes opgør er det kun er blevet til tre danske sejre. Alligevel anser Gade ikke sin kinesiske overmand som værende nogen ond ånd, han har skullet overvinde.

- Jeg forstår ikke helt det udtryk. I så fald har han jo været en ond ånd over for nærmest alle, han har mødt. På sit højeste kunne ingen nå ham, så jeg er bare stolt over de få sejre, jeg har fået over ham. Jeg er på ingen måde træt af ham i hvert fald, siger Peter Gade.

Lin Dan har stået i vejen for flere store resultater for Gade. De to har blandt andet stået over for hinanden i kvartfinalen ved OL i 2008 og VM-bronzekampen i 2011. Begge kampe endte ud til kinesisk fordel.

Et af de mange opgør står dog ud for Peter Gade: Den flotte All England-finale i 2004.

- Han var på vej frem som den nye store stjerne, og jeg var selv lige kommet tilbage fra en lang knæskade. På den måde er det et stort opgør for mig, fordi det ligesom var min retur til toppen.

Opgøret endte med Lin Dan-sejr i tre sæt efter en særdeles velspillet finale.

Lin Dan har flere gange stået i vejen for Peter Gade, blandt andet ved OL-kvartfinalen i 2008. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Den næste generation

Siden Peter Gade indstillede sin karriere, har han og Lin Dan begge været aktive for Yonex Legends, hvor store badminton-spillere går sammen om at bære faklen videre til den næste generation af spillere.

- Det har åbnet op for, at vi har kunnet gøre ting sammen og givet mere af os selv til sporten. Her kan vi sende en fælles besked til unge om at tage badminton op og gøre det til karriere. Det er noget specielt at være med til, siger Peter Gade.

Gade har mange flotte titler at vise frem på CV'et, særligt i form af sine fem EM-titler.

De to helt store titler udeblev dog for Gade, der har nået kvart- og semifinale ved OL og en enkelt VM-finale, der dog blev tabt.

Han har dog rangeret som verdens nummer et tilbage i 2006.

Peter Gade indstillede sin karriere i 2012.

