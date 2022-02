Parkinsons tvang Høyer til IOC-farvel

Poul-Erik Høyer ønsker at træde ud af Den Internationale Olympiske Komité (IOC) til maj, men han kommer til at fortsætte på posten som præsident for Det Internationale Badmintonforbund (BWF).

På grund af sygdommen Parkinsons, som Høyer blev diagnosticeret med i 2015, var det ikke længere muligt at kombinere de to idrætspolitiske topposter.

- Når man har Parkinsons, har man ikke lyst til at rejse så meget, som man ellers ville have gjort. Nu har covid-19 selvfølgelig begrænset rejseriet de seneste to år, men nu kommer der til at være mere rejseri igen, og derfor har jeg valgt, at jeg primært vil rejse på grund af badminton.

- Badmintonsporten er også repræsenteret gennem mange andre medlemmer af IOC - måske er vi den sportsgren, som flest medlemmer har tilknytning til - så det kommer ikke til at gå ud over sporten, og derfor var det relativt nemt for mig at sige stop i IOC, siger Poul-Erik Høyer til Ritzau.

Han har holdt et personligt møde med IOC-præsident Thomas Bach under vinter-OL i Beijing, hvor danskeren fortalte om sin beslutning.

Hans embedsperiode som præsident i BWF løber til 2025, og han håber, at helbredet tillader ham at fuldføre perioden, så han kan være med til at løfte badmintonsporten efter coronapandemien.

- Jeg sigter mod at fortsætte i BWF til 2025, men det kan også være, at der sker en transformation der, men det må vi se. Men det er min sidste periode på den post.

- Jeg vil gerne have, at badmintonsporten kommer op på bakken igen, for covid-19 har været hård for os og mange forbund, selv om vi har klaret os nogenlunde igennem det, siger Poul-Erik Høyer.

Han er glad for den synergieffekt, der har været mellem at være IOC-medlem og badmintonpræsident. Han mener, at han har været med til at trække både IOC og BWF i en mere transparent retning.

- I BWF har vi defineret, hvordan vi vil levere 'good governance', og vi har fulgt de principper, som IOC har ønsket. Vi har opnået større gennemsigtighed. Vi ligger blandt tre-fire af de bedste forbund ud fra nogle principper, IOC har sat op, siger Poul-Erik Høyer.

Poul-Erik Høyer er Danmarks eneste IOC-medlem. Kronprins Frederik og Niels Holst-Sørensen er æresmedlemmer.

Lørdag aften i Beijing har Poul-Erik Høyer inviteret formanden i Danmarks Idrætsforbund (DIF), Hans Natorp, til møde.

Natorp har været DIF-formand i otte måneder, og han skal nu fundere over, hvordan Danmark atter kan få et medlem til at prædike danske værdier i idrætstoppen.

- Nu har jeg inviteret ham til møde her i Beijing, og så kan vi lige få snakket sammen om min beslutning.

- Det er hurtigt, at jeg nu har givet ham endnu en ting at fokusere på, siger Poul-Erik Høyer.