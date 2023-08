Pinlige scener: VM-finalister buhet ud

Optakten til Anders Skaarup og Kim Astrups VM-finale i herredouble blev søndag eftermiddag skæmmet af en decideret forfærdelig kamp.

Herresingle-kategorien er traditionelt set kongerækken og har gennem tiderne budt på nogle legendariske opgør.

Sådan vil finalen søndag ikke blive husket.

Tværtimod.

Anders Antonsens overmand i semifinalen, japanske Kodai Naraoka, mødte Kunlavut Vitidsarn fra Thailand, og det var frygteligt at overvære.

De to herrers teknik og spil er af meget høj klasse. Men det var som om, de havde indgået en ikke-angrebspagt. Sjældent har en finale på noget som helst niveau – og her taler vi helt ned til U13-stykker – budt på så få angrebsslag.

Vitidsarn kan godt smække dem af sted, men Naraoka kan ikke ødelægge en flødeskumskage med den forhånd, og derfor er taktikken i stedet at løbe og løbe og slå og slå. Og han når det hele, det må man give ham. Ophidsende er det dog ikke.

Vitidsarn med forbinding om benet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Kodai Naraoka får alt over. ALT! Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Kampen kunne være fortsat til engang i næste uge, hvis ikke det var fordi, den ene af de to spillere typisk begik en fejl på grund af træthed.

Tilskuerne gad det ikke

Det var gudsjammerligt, og det eneste gode, der er at sige om kampen er, at den slutter på et tidspunkt. Det må den gøre.

Naraoka vandt 1. sæt 21-19, Vitidsarn tog det næste 21-18. Og de er stadig i gang.

De godt 10.000 tilskuere gad det heller ikke. De mange på lægterne forsøgte efter bedste evne at klappe og gejle spillerne op. Mange gange. Det hjalp ikke. Det hjalp slet ikke.

Så skulle der tørres bane. Det tog også tid. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Naraoka fik minsandten også en advarsel for at trække tiden. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Vitidsarn er lidt undskyldt. Han modtog behandling et par gange og måtte til sidst have en forbinding på det ene ben. Så måske vil han sige, at han simpelthen ikke kunne gøre det bedre. Hvis det er tilfældet, slipper han med en advarsel.

Men det stoppede ikke den piften og buhen, der flere gange omringede dem fra hallen. En øredøvende piften til tider. Især da de to havde en så lang duel i 2. sæt, at de til sidst bare stod og slog til hinanden, fordi de var så trætte og ude at stand til at afslutte noget som helst.

Det var skrækkeligt.

Og de spiller stadig.