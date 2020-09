Poul Erik Høyer står frem: Jeg har Parkinsons

Igennem fem år har den tidligere badmintonstjerne Poul Erik Høyer levet med en hemmelighed.

Han er syg. Alvorligt syg.

I 2015 fik han stillet diagnosen Parkinsons Sygdom, og nu vælger han at fortælle om det til Ekstra Bladet.

Høyer, der som aktiv vandt All England to gange og OL-guldet i Atlanta, har det efter omstændighederne ganske godt, da Ekstra Bladet besøger ham i hans sommerhus i Nordsjælland.

- Hvis jeg sørger for at tage min medicin, kan det stort set ikke ses, fortæller han.

De fleste, der får stillet diagnosen, er over 60 år. Poul Erik var 49.

- Jeg var da rystet og spurgte naturligvis mig selv: Hvorfor lige mig, fortæller han.

Han var klar over, at der var en risiko, for faderen havde gennem 25 år levet med Parkinsons. Alligevel var det ikke nogen god nyhed at få.

