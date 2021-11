Problemer mod thailænder

Badmintonspiller Anders Antonsen er klar til anden runde i Indonesia Open, som er en af de største turneringer på badmintonkalenderen.

For blot tre dage siden var han i finalen i Indonesia Masters, men onsdag holdt det hårdt mod thailænderen Kunlavut Vitidsarn i første runde.

Antonsen sejrede i tre sæt med cifrene 21-15, 17-21 og 21-17.

I tredje sæt gik Vitidsarn ellers til pause foran 11-8, og en overraskelse lurede. Men Antonsen fik vendt opgøret, kom foran 12-11 og efterfølgende 18-14, inden han lukkede kampen.

Han møder nu Wang Tzu-wei fra Taiwan i anden runde.

Viktor Axelsen skal i aktion senere onsdag. Han møder japanske Koki Watanabe. Det opgør spilles, efter mixeddoublen Mathias Christiansen og Alexandra Bøje møder et indonesisk par.

Tirsdag spillede både Rasmus Gemke og Hans-Kristian Vittinghus sig videre til anden runde i turneringen.

Tidligere onsdag var flere andre danskere også i aktion i første runde med blandede resultater.

Den syvendeseedede herredouble Kim Aastrup og Anders Skaarup Rasmussen spillede sig videre med en sejr i to sæt over et fransk par.

Til gengæld blev det farvel til Line Christophersen i damesingle og damedoublen med Alexandra Bøje og Mette Poulsen. Begge tabte i tre sæt.

Indonesia Open rangeres som en Super 1000-turnering. Den er dermed blandt de fire største turneringer på kalenderen sammen med All England Open, China Open og Denmark Open.

I december afholdes sæsonens sidste turnering også i Indonesien. Her spilles der sæsonfinaler.