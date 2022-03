Prøver igen: Peter Gade sætter sin lejlighed til salg

Den legendariske badmintonspiller Peter Gade er tilbage på boligmarkedet efter en kort pause; hans store ejerlejlighed midt på Østerbro er nemlig netop kommet til salg igen.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Sportsstjernen gav det ellers et forsøg sidste år, hvor det mere end 110 kvadratmeter store hjem kom på markedet med et prisskilt på lige under ni millioner kroner, hvorefter prisen blev nedjusteret et par gange og til sidst blev lejligheden taget af markedet igen.

Men nu har du altså igen chancen for at købe storbylejligheden, der har fire værelser og ligger tæt på Søerne i København. Denne gang lyder prisen, som lejligheden er kommet til salg for hos mæglerbutikken Estate Gentofte, på 8.495.000 kroner.

Med til den klassiske herskabslejlighed, der selvfølgelig kan prale af stuklofter og stuer en suite, følger også hele to altaner.

Foto: Estate Gentofte

Københavns vilde lejlighedsmarked

Peter Gade er en af de mest succesrige badmintonspillere i Danmark, og hvis det viser sig, at han får solgt sin lejlighed til noget nær udbudsprisen, må han også kunne siges at have vundet på boligmarkedet.

Ifølge Boliga.dk købte han nemlig selv lejligheden på Østerbro tilbage i 2016 for 5,5 millioner kroner – godt og vel 3 millioner kroner mindre, end der forlanges for hjemmet i dag.

Men det er også et af de områder i landet, hvor priserne har haft rigtig meget fart på.

Bare siden 2016 er kvadratmeterpriserne, som de handlede ejerlejligheder har indbragt, steget med 42 procent, så en lejlighedskvadratmeter i 2021 i gennemsnit kostede køberne omkring 56.300 kroner. Lidt mere skal der dog til for at købe Peter Gades lejlighed, som er til salg for en kvadratmeterpris på over 69.600 kroner.

Peter Gade har vundet utallige medaljer i sin lange badmintonkarriere – både i VM, EM og DM. Han spillede sin sidste professionelle kamp i 2012, før fjerbold og ketcher blev lagt på hylden.

Du kan se flere billeder af Peter Gades lejlighed her.