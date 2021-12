Rasmus Gemke og Anders Antonsen stryger videre ved VM

Både Anders Antonsen og Rasmus Gemke har onsdag spillet sig videre til tredje runde ved VM i badminton.

Anders Antonsen vandt en let sejr på 21-11, 21-15 over Niluka Karunaratne fra Sri Lanka, mens Rasmus Gemke måtte kæmpe mere for avancementet i sin kamp mod spanske Enrique Peñalver, der blot er nummer 66 i verden.

Den 24-årige dansker var nede med fire sætbolde i første sæt, men kom flot tilbage og endte med en sejr på 22-20, 21-12.

I tredje runde venter et møde med inderen H. S. Prannoy, der nummer 32 i verden, men som på sine gode dage kan gøre ondt på selv de bedste spillere.

Så sent som for en måned siden slog han Viktor Axelsen ved Indonesia Masters.

Derfor skal Gemke ramme et højere niveau, end det han viste i første sæt mod Peñalver onsdag.

Spanieren skal have ros for at spille godt, men Gemke var heller ikke i nærheden af sit eget topniveau.

Den stærkt undertippede hjemmebanefavorit spillede sig frem til fire sætbolde ved 20-16, men så trådte Gemke i karakter.

Han spillede med den ro, han ellers havde manglet i sættet, og med seks point på stribe lykkedes det ham at snuppe sætsejren.

Den bet ramte Peñalver. Han var helt med til 9-9 i andet sæt, men da Gemke gik til ophold foran 11-9, var der ikke mere i den spanske tank.

Herfra var det dansk dominans resten af vejen til sætsejr på 21-12.

Kim Astrup og Anders Skaarup måtte kæmpe lidt, da de var oppe imod det useedede japanske par Taichi Saito og Akira Koga. Japanerne var lige ved at tvinge kampen ud i tre sæt, men det danske par, der er seedet som syver, vandt 21-17, 21-19.

Damesinglen Line Christophersen behøvede ikke at anstrenge sig, da hun var oppe imod Busanan Ongbamrungphan. Thailænderen trak sig efter fire bolde.

Anderledes svært havde Line Kjærsfeldt det. Hun røg ud, da hun i to sæt tabte til japanske Akane Yamaguchi, der er nummer tre i verden.

Hans-Kristian Vittinghus er også i aktion i herresingle ved VM onsdag. Viktor Axelsen tabte overraskende i første runde mandag.