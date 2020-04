Risikerer toppost: Vil lave kæmpe ændring

Det skal være slut med at spille bedst af tre sæt til 21 i badminton. I hvert fald hvis det står til præsidenten for Det Internationale Badmintonforbund (BWF), Poul-Erik Høyer.

I stedet ønsker han indført, at man spiller bedst af fem sæt til 11 for at skabe mere intensitet og gøre sporten mere tilskuervenlig.

- Vi - som sport - skal passe på ikke at træde vande. Jeg synes, vi er blevet for konservative. Vi er stagneret, siger Poul-Erik Høyer til TV2 Sport.

Han forsøgte at få ændringen vedtaget i allerede i 2018, men opbakningen var ikke stor nok.

Det får dog ikke Høyer til at opgive, selv om det kan have sine omkostninger.

- Nu tabte jeg jo pointvedtagelsen, og jeg kan selvfølgelig også risikere at sætte mit mandat på spidsen her, men hvis ikke vi gør noget som sport, der skaber entertainment i langt højere grad, end det vi har skabt indtil nu, så tror jeg ikke, vi fastholder det momentum, siger Høyer.

Ved den seneste afstemning var der 129 stemmer for forslaget, mens 123 stemte imod. Forslaget skulle have haft 168 stemmer - to tredjedele - for at gå igennem.

Især store asiatiske lande som Japan, Korea, Indien, Taiwan, Malaysia og Indonesien var imod. Det har ifølge Poul-Erik Høyer næppe ændret sig.