Rivalen savner Viktor hver dag

Anders Antonsen lægger ikke skjul på, hvor forrygende det er at have OL-guldvinderen ved sin side igen

Både landstræner Kenneth Jonassen og verdensranglistens nummer tre i herresingle, Anders Antonsen, taler om, at hele landsholdstruppen synes at have hævet niveauet for at lukke hullet efter Viktor Axelsens afgang til Dubai.

Men det er alt andet lige ikke det samme, når verdens bedste spiller det seneste halvandet års tid pludselig ikke er der mere.

Derfor har de sidste par dage, hvor Axelsen forud for Sudirman Cup i Finland igen har været en del af landsholdstruppen, været forrygende.

- Jeg har fantastiske minder fra træningen op til OL med Viktor. Det var sindssygt hårdt og vildt fedt, at være side om side og måle sig op mod ham hver dag. Så jo, jeg savner ham rigtig meget på træningen til hverdag, siger Antonsen til Ekstra Bladet.

- Og vi kan mærke det med det samme, når han så er her igen, for niveauet stiger automatisk. Det er vildt værdifuldt, kommer det.

'En luksus jeg ikke kan tillade mig'

Kenneth Jonassen, der har trænet tæt sammen med Viktor Axelsen gennem flere år, er meget pragmatisk anlagt i snakken om spilleren.

For der er ingen tvivl om, at der opstod et hul i Brøndby-Hallen, da han pludselig ikke var der mere. Og Jonassen vil da også gerne indrømme, at han savner ham. Men det er ikke surt og trist alt sammen af den grund, siger han.

- På den ene side ja, jeg savner ham. Men på den anden side er det en luksus, jeg ikke kan tillade mig. Jeg kan ikke dvæle i, hvad der har været. Jeg ser de spillere, der er her til daglig, i øjnene. Når en topspiller forlader en træning, er der nye døre, der åbner sig.

- Nye spillere begynder at løfte opgaver, som andre før har varetaget. Det sker på flere forskellige måder. Det kan rykke nogle steder, og man står typisk lidt tættere sammen i bussen, forklarer han.

Kenneth Jonassen coachede på vanlig vis Viktor Axelsen i OL-finalen mod Chen Long 2. august. Nu er succes-duoen samlet igen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Aftalen er klokkeklar. Viktor Axelsen indgår som en del af forbundstræningen op til de store mesterskaber som EM og VM, og derfor er han med nu, hvor der først er VM for blandede hold, Sudirman Cup, i Finland, inden Danmark er vært for VM for kvinder og mænd, Uber og Thomas Cup, i Aarhus i oktober. Og så er der igen individuelt VM i Huelva til december.

- Man kan mærke det fokus, der er fra alle mand. Når du står på banen med Viktor…han har et tempo og en kvalitet, som ingen andre i verden har. Folk bliver ekstra skærpede, og ’jeg skal sateme gøre det bedste, ellers bliver jeg kørt over’. Niveau, fokus og intensitet stiger. Det kan jeg mærke, det er værdifuldt, og det savner jeg, siger Anders Antonsen.

Han har som sin træner også noteret sig, at alle hæver niveauet, efter Axelsen er rejst.

- Det bliver vi nødt til, for der er et hul at lukke. Vi kan ikke erstatte ham, men vi kan hæve niveauet og gøre det så godt som muligt, siger han.

Ekstra Bladet ville naturligvis gerne have snakket med Viktor Axelsen om hele hans Dubai-situation. Han ønskede dog ikke at tale med os

--------- SPLIT ELEMENT ---------

På vej mod ny covid-boble

Når det danske landshold onsdag rejser til Helsinki for at spille VM for blandede hold, Sudirman Cup, tumler de direkte ind i fortiden i form af mundbind, restriktioner og flere restriktioner.

Det kan godt ærgre landstræner Kenneth Jonassen.

- Vi er sådan set et rigtig godt sted. Træningerne her i Brøndby de sidste par dage har været vigtige, for det er begrænset, hvad vi har af muligheder, når først vi er deroppe, siger han til Ekstra Bladet.

- Vi kommer til at træde lidt tilbage i tiden deroppe. Altså som det var for et halvt eller et helt år siden. Det bliver en ret hård boble, hvor vi spiser sammen, men hvor vi ikke får ret meget fri.

- Det vil vi skulle vænne os til efter den sommer, vi har haft i Danmark.

Forholdene i forstaden Vantaa, hvor VM spilles, minder meget om det, spillerne oplevede i januar, da de spillede tre turneringer i Bangkok.

Gode erfaringer fra Thailand

Her var de meget isolerede på deres værelser og måtte stort set kun komme ud, når de skulle i hallen for at spille. Selv maden blev bragt til værelserne.

I Vantaa er forholdene lidt bedre. Trods alt.

- Vi har to dage til at teste forholdene deroppe, siger Jonassen.

- Vores erfaring er god. I Thailand kunne det føles som et fængsel, men det kunne vi håndtere, og så kan vi håndtere alt. Det har vi sagt til hinanden flere gange. Man kan godt være frustreret over igen at skulle bruge mundbind. Men man kan også smile af det og få det bedste ud af det, siger landstræneren.

Danmark åbner VM søndag mod Canada, inden det russiske hold venter mandag. Onsdag venter den første egentlige styrkeprøve i Indonesien. De to bedste hold går til kvartfinalen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sådan spiller Danmark

26. september: Gruppekamp mod Canada

27. september: Gruppekamp mod Rusland

29. september: Gruppekamp mod Indonesien

De to bedste fra hver gruppe går videre til kvartfinalen.