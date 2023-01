Rørt stjerne: - Sværeste tid i mit liv

Anders Antonsen er videre til anden runde i Super 1000-turneringen Malaysia Open.

Men dagens sejren over kinesiske Weng Hong Yang var meget mere end bare en sejr for den 25-årige stjerne, der gennem en længere periode har været plaget af skader.

Sådan fortalte en rørt Anders Antonsen til TV 2 Sport, efter at den sidste fjerbold var blevet sendt i jorden i Malaysia.

- Det var stort. Jeg er rørt. At komme på banen i dag var en kamp. En sindssyg kamp. Det har satme været svært, og det at vinde havde jeg aldrig nogensinde troet på. Det betyder sindssygt meget for mig.

Faktisk beskriver Antonsen, der i november rykkede sin træning og base fra Danmark til Dubai, den periode, han den seneste tid har gennemgået, som sit livs sværeste.

Det skyldes en skade i lysken, der af to omgange udfordrede Antonsen sidste år, og som holdt ham ude af flere turneringer.

- Det har været den sværeste tid i mit liv. Den her skade har været sindssyg svær at komme tilbage fra, og jeg ved heller ikke, om jeg er helt tilbage endnu. Men det her var et kæmpe første skridt for mig, forklarede Antonsen til TV 2 Sport.

I anden runde ved Malaysia Open skal Anders Antonsen møde indonesiske Anthony Ginting.