Rørt VM-helt: De skal kysses og krammes

Kim Astrup var tydeligt rørt over at tænke på sine nærmeste efter VM-finalen, som han og Anders Skaarup lige præcis ikke vandt

Den gik ikke.

Den gik lige præcis ikke.

Søndag aften måtte Anders Skaarup og Kim Astrup sande, at det blev sølv, de fik om halsen - ikke guld - efter et brag af en VM-finale i herredouble i Royal Arena.

Kang og Seo fra Sydkorea er forrygende badmintonspillere, og over tre sæt, som de vandt 14-21, 21-15, 21-17, var der ikke så meget at sige til deres sejr.

Men der er større og vigtigere ting i verden end badminton.

Selv for VM-finalister for Skaarup og Astrup.

'Jeg har let til tårer'

De er glade for de sølvmedaljer, de har knoklet i hus denne uge i Royal Arena. Selvfølgelig skuffede over ikke at tage det sidste skridt op på medaljeskamlen, men trods alt.

Men efter finalen sukkede de efter én ting: Deres nærmeste.

Det var så tydeligt, som det kunne være, da de partout skulle igennem den sædvanlige række af danske journalister efter finalen.

Annonce:

- Jeg har let til tårer, når jeg tænker på mine nærmeste. Jeg er lige blevet far, og han (Kim Astrups søn, red.) er blevet en måned i dag. De missede semifinalen i går, og det var egentlig bare dem, jeg havde glædet mig til at komme ud til. Men de var der heldigvis i dag. Så nu glæder jeg mig bare til at komme hjem til dem og give dem nogle kys, kom det fra Astrup med en tåre i øjnene.

- Hvordan skal det ellers fordøjes?

- Vi skal have en sygt god middag med venner og bekendte og stab og alle dem, der har hjulpet os hertil. Og vi skal hjem til vores nærmeste familie og give dem kys og kram, sagde Anders Skaarup.

- Jeg har bare ikke lyst til at tænke for meget over hverken, at vi ikke blev verdensmester - eller på alle dem, som har hjulpet os og familie og sådan noget. Fordi så bliver det bare noget værre juks. Jeg kan ikke snakke og får en klump i halsen, fordi der er så mange, man burde takke.

'Vi er jo fucking gode'

Anders Skaarup var stolt af sin sølvmedalje og bedriften.

- Vi er jo fucking gode. Vi kommer som 11. seedede og når finalen. Vi slår verdens nummer to og tre. Det ved jeg sgu ikke, om vi troede på inden. Men vi gjorde det.

Annonce:

- Vi er så fucking tæt på at blive verdensmestre. Det skider jeg på. Det blev vi ikke, men vi var så tæt på, som man kan være.

Astrup og Skaarup kom ind til VM-turneringen med et håb om et godt resultat. Især set i lyset af, at de ikke havde tabt en kamp i flere måneder. Turneringessejre i Polen og Canada kombineret med en eminent form gjorde, at de følte, de kunne tillade sig at håbe på noget.

Også selvom de kun var seedet 11 i en stærkt besat turnering.

Måske også derfor var de meget glade og stolte over sølvet, der nu gang rundt om halsen på dem.