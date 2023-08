Sådan! Antonsen bryder forbandelsen

Som ventet og håbet har Danmark to herresingler med i torsdagens 1/8-finaler ved VM.

Hvor Viktor Axelsen tirsdag spillede sig videre fra 2. runde, måtte Anders Antonsen vente et døgns tid, før det blev hans tur.

Malaysiske Ng Tze Yong blev besejret i en nææææsten fyldt Royal Arena 24-22, 21-16.

Og så fulgte VM's indtil nu største brøl, da sejren var i hus.

For som cifrene antyder, var det voldsomt spædende. Mest i 1. sæt dog.

26-årige Antonsen var foran 19-16 i 1. sæt - men blev indhentet. Så fik han en sætbold - men misbrugte den. Så vandt malaysieren to bolde og fik sætbold. Og den misbrugte han. Dér var Deres udsendte fugtig i håndfladerne, som havde man glemt at bruge de der blæsere ude på toilettet.

Men Antonsen var iskold og tog sættet kort efter.

Efter sideskiftet kom den 12. seedede dansker på 3-0. Det blev til 3-3. Så kom han på 6-3. Det blev til 6-6. Så kom han på 11-7. Og den kom Yong ikke tilbage fra.

Han forsøgte. Hold da op, hvor han forsøgte. Men Antonsen havde færten af sejr, og når først blodhunden har det, så giver den ikke op.

Der var stadig malaysiske brag, som Antonsen ikke kunne samle op. Og der var stadig danske fejl. Men Antonsen holdt snuden i sporet, og han tog sine point i en mere og mere ophidset arena.

SÅ lettede taget

Han kom på 15-9, 19-13 og 20-14. Seks matchbolde. De første to blev misbrugt, men så tordnede Antonsen en byge smash afsted, hvorfor Yong til sidst løftede bolden ud.

Og så lettede taget på arenaen.

Sejren var et friskt og tiltrængt pust for danskerne efter fire nederlag i træk på en hård og nådesløs onsdag. At det samtidig var over den 23-årige Ng Tze Yong var bare endnu skønnere.

Inden 1. januar i år havde han aldrig spillet mod en dansker. Så mødte han Hans-Kristian Vittinghus i Indonesia Masters - og vandt. Og så spændte han sensationelt ben for Viktor Axelsen i All England. Og nu mødte han så Antonsen.

Et dansk nederlag her også havde næsten ikke været til at klare.

Men det blev til dansk sejr. Og så kan Antonsen gøre sig klar til en hæsblæsende 1/8-finale mod Lee Zii Jia. I øvrigt også fra Malaysia...