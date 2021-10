Sådan Viktor!

Viktor Axelsen er kommet et skridt nærmere sin første turneringssejr i Danmarks største badmintonturnering.

Ved Denmark Open slog han fredag aften den regerende All England-mester Lee Zii Jia i to tætte sæt med 21-19 og 21-19.

Dermed fik han revanche for nederlaget i All England-finalen i marts og kunne brøle sin glæde ud til et begejstret hjemmepublikum i Odense.

Axelsen kom som ventet på hårdt arbejde mod Jia, der med sin hårdtslående stil er en ubehagelig modstander.

Men Axelsen havde marginalerne med sig til sidst i et ellers helt jævnbyrdigt første sæt.

Malaysieren vandt en netduel, men kom til at røre nettet, da han sendte bolden ned på Axelsens banehalvdel. Danskeren fik tildelt pointet, og i stedet for 19-19 blev det 20-18 til Axelsen.

Fynboen udnyttede den sidste af sine to sætbolde og vandt sættet 21-19.

Kampen ændrede karakter i andet sæt, hvor den i forvejen aggressive malaysier skruede yderlige op for tempoet og slagkraften.

Duellerne blev korte og spillet mere febrilsk og tilfældigt, og Axelsen havde svært ved at komme ind i en rytme.

Bagud 15-18 fik han dog endelig held til at jagte Jia rundt på banen. Det gav et overtag, og Axelsen nåede op på 19-19.

Her havde Jia chancen for at afgøre bolden, men sendte den ud over baglinjen og forærede dermed sin modstander et matchbold. Den gave udnyttede Axelsen koldblodigt.

I lørdagens semifinale venter overraskelsen Lee Cheuk Yiu. Spilleren fra Hongkong er nummer 17 på verdensranglisten.

I den anden semifinale mødes Kento Momota fra Japan og indoneseren Tommy Sugiarto.

Dansk succes